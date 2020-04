Hauptbahnhof Dortmund: Mann (80) verstaut Gepäck in ICE – dann wird es brutal

Dortmund. Ein Streit in einem ICE im Hauptbahnhof Dortmund hat am Mittwochabend dazu geführt, dass ein Mann (80) verletzt worden ist. Zwei Männer sollen den Reisenden zu Boden gestoßen haben, weil dieser nicht schnell genug Platz machte.

Gegen 21.30 Uhr wurden Bundespolizisten zu einem ICE im Hauptbahnhof Dortmund gerufen. Nach Angaben einer Bahnmitarbeiterin waren dort drei Männer in Streit geraten. Nach Aussage eines 80-Jährigen aus Schleswig-Holstein war dieser dabei, sein Gepäck an seinem Sitzplatz zu verstauen, als zwei Männer an ihm vorbeiwollten.

Hauptbahnhof Dortmund: Männer stoßen 80-Jährigen zu Boden

Sie hätten mit aggressiven Tonfall dazu aufgefordert, Platz zu machen. Wegen des Coronavirus hätten sie nicht genug Platz gehabt, um an ihm vorbeizukommen. Als der 80-Jährige der Aufforderung nicht sofort nachkam, sollen die Männer ihn zu Boden gestoßen haben, sodass er hinfiel und sich leicht am Arm verletzte.

In einem anderen Abteil des ICE konnten die beiden Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Bei diesen handelte es sich um einen 20-Jährigen aus Hessen und einen 20-Jährigen aus Rheinland-Pfalz.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet

Da die beiden Männer keine Ausweisdokumente dabei hatten, mussten sie den Zug verlassen und sich zur Bundespolizeiwache begeben. Dort konnte die Identität der Tatverdächtigen geklärt werden. Diese sind bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannt.

Gegen sie leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. (fb)