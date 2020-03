„Hartz 4“-Empfängerin will unbedingt nach Dortmund ziehen – der Grund ist völlig absurd

Stephan M. (38) und seine Freundin Nicole K. (34) leben von „Hartz 4“. Gemeinsam haben sie eine Wohnung in Bremerhaven, doch sie würden gerne nach NRW ziehen.

Die „Hartz 4“-Empfängerin Nicole K. will unbedingt nach Dortmund, der Grund dafür ist völlig absurd.

„Hartz 4“-Pärchen plant Umzug ins Ruhrgebiet - aus völlig absurdem Grund

Stephan M. und Nicole K. sind arbeitslos, sie überleben mit Geld vom Staat, kleinen Nebenjobs und Pfandflaschen sammeln. Sie hat ihren 1-Euro-Job im Kindergarten wegen Rückenschmerzen gekündigt, er bekommt wegen seiner Alkoholsucht keine Arbeit vermittelt.

Nach Abzug der Fixkosten bleiben Stephan M. noch 250 Euro, wovon er 100 Euro für Bier ausgibt. Die Lebenssituation des Pärchens könnte besser sein. Die größte Hoffnung stecken sie in einen Umzug nach Dortmund.

Begleitet wird das „Hartz 4“-Pärchen von einem Kamera-Team von 'RTL ZWEI' für die Sendung „Hartz Rot Gold“.

Doch zunächst hat das Paar keine Wohnung in der Reviermetropole. Darum geht Stephan M. seiner Freundin voraus und campt die erste Zeit in einem Zelt in einem Wald in der Nähe vom Dortmunder Zoo. Er soll schon einmal eine Wohnung suchen, dann komme Nicole K. nach.

In der Sendung „Hartz Rot Gold“ dokumentiert RTL 2 das Leben von „Hartz 4“-Empfängern Foto: RTL2

Den Wunsch will der Arbeitslose seiner Lebensgefährtin nicht ausschlagen, doch der Grund für den überhasteten Umzug ist völlig absurd: „NRW hat mehr Feiertage, das finde ich toll. Da kann man mal wieder mehr seine Freizeit genießen.“

„Hartz 4“-Empfängerin Nicole will mehr Freizeit

Als Arbeitssuchende hat sie doch eigentlich eh kein Problem mit der Freizeit? Und das Verrückteste an der Sache: NRW hat genau einen Feiertag mehr als Bremen. Die Begründung ist also sehr fadenscheinig.

Freund Stephan M. hat da schon eine deutlich bessere Einstellung: „Ich kann vielleicht da unten endlich wieder arbeiten und hab nicht so Probleme im Jobcenter wie hier.“

Viel größere Chancen auf einen Job wird er aber wohl auch nicht in Dortmund haben. Jeder fünfte Einwohner bezieht dort Hartz 4. Die Ruhrgebietsstadt zählt zu den Ärmsten in Deutschland.

Trotzdem zieht er den Umzug in den Westen Deutschlands durch. Für seine Freundin Nicole K., mit der er seit drei Jahren zusammen ist, würde er alles tun. Auch wenn er sagt: „Ich hasse NRW wie die Pest.“ (fs)