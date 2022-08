„Haftbefehl“ in Dortmund: Erneute Konzert-Absage! Fans vor den Kopf gestoßen – „Hat sich wieder erledigt“

Dortmund. Nach seinem Torkel-Auftritt in Mannheim, den der Rapper nach kurzer Zeit abbrechen musste, gibt es erneut schlechte Nachrichten für Fans von „Haftbefehl“. Auch das Konzert in Dortmund ist abgesagt.

Zunächst hatten Fans nur gemunkelt, aber jetzt ist klar. Der Auftritt am 16. September im Junkyard Dortmund wird ersatzlos gestrichen. Die Fans können es gar nicht fassen.

„Haftbefehl“ in Dortmund: Schon wieder Auftritt-Absage – „Braucht eine Pause“

Unter dem neuesten Instagram-Post vom Junkyard Dortmund hatten die Fans bereits vor wenigen Tagen diskutiert, ob das Konzert stattfinden würde. „Bin mal gespannt, ob Haftbefehl auftritt oder wieder irgendwas ist“, kommentiert ein Nutzer. Ein informierter Fan kann ihm gleich eine Antwort darauf geben. „Schau mal Haftis Story... denke, hat sich wieder erledigt.“

Und tatsächlich teilt der Rapper auf seinem Instagram-Profil die erneute Absage. „Leider muss ich ‚Die Schwarzweisse Tour‘ aus gesundheitlichen Gründen ersatzlos absagen. Mein Körper braucht eine Pause“, sagt er. „Eine Pause, von der ich noch nicht weiß, wie lange sie gehen wird.“ Seine Fans sollen sich jedoch „keine Sorgen“ machen.

„Haftbefehl“ in Dortmund: Was passiert mit den Tickets nach der Absage?

Eine wichtige Frage hatte ein Fan noch. Und zwar: „Wann gibt es Infos darüber, wie es mit der Rückerstattung der Haftbefehl Tickets läuft?“ Darauf hat der Rapper gleich die passende Antwort parat. „Eure Tickets könnt ihr dort zurückgeben, wo ihr sie gekauft habt.“

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichteten, sorgte Haftbefehl mit seinem Auftritt am 7. August in Mannheim für Schlagzeilen. Er konnte sich auf der Bühne kaum selbst auf den Beinen halten und musste gestützt werden. Nur kurz nach Beginn des Konzerts brach er dann ab. Im April sollte der Rapper schon einmal in Dortmund in der Westfalenhalle auftreten, doch auch damals sagte er kurzfristig ab. (mbo)