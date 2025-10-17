Gamehouse in Dortmund feiert Jubiläum mit besonderer Aktion – nur in den Herbstferien gültig

Am 10. Oktober 2024 feierte das „Gamehouse“ in Dortmund an der Brennobarstraße 12 Neueröffnung. Seitdem ist ein Jahr vergangen und viele Spieler haben sich in den einzelnen Disziplinen bereits duelliert. Die interaktive Game Show erinnerst stark an das Konzept von „Schlag den Star“ und wird in Gruppen von 3 bis 12 Spielern ausgetragen.

Gestartet wurde mit 21 verschiedenen Spielen aus den Bereichen Geschicklichkeit, Sport, Wissen und Reaktion. DER WESTEN war kurz vor der Neueröffnung vor Ort und durfte einen ersten Testlauf wagen (hier mehr dazu). Zum einjährigen Jubiläum wurde das Set nun um ein weiteres Spiel erweitert. Aber das ist noch nicht alles, denn während der Herbstferien gibt es ein ganz besonderes Angebot, wie DER WESTEN erfuhr.

Gamehouse in Dortmund mit „Freispiel“-Aktion

Das neue Highlight nennt sich „Fire & Ice“ und die Gäste treten in einem Biathlon-Duell mit Lasergewehren und Miniatur-Langlauf-Ski gegeneinander an. Im Gamehouse in Dortmund wird also schon die Wintersaison eingeläutet. „Fire & Ice ist ein wirklich einzigartiges Spiel. Es hat uns großen Spaß gemacht, die Idee zu entwickeln, zu tüfteln

und die Details zu gestalten. Das Ergebnis ist ein Game, das sportliche Action, Witz und Challenge perfekt verbindet und genau das verkörpert, wofür GAME HOUSE steht“, so Gründer Christian Tropp.

Blick auf den Schießstand. Foto: Gamehouse Dortmund

Aus einem Pool von über 20 verschiedenen Spielen werden insgesamt neun Games zufällig ausgewählt, die es in Einzeldisziplinen oder Teams zu bewältigen gilt. Jede Game Show wird zudem von einem Showmaster begleitet, der die Regeln erklärt und von Moderator „Curd“, der sich via Videoschaltung dazuschaltet. mitreißend moderiert.

Anlässlich des ersten Geburtstags haben sich die Gründer etwas besonderes einfallen lassen. Mit dem Gutscheincode „FREISPIEL“ erhalten Besucherinnen und Besucher in den Herbstferien NRW ein zusätzliches Game kostenlos zu ihrer gebuchten Show. Allerdings gibt es einen kleinen Haken, denn das Angebot ist nur werktags von Montag bis Freitag buchbar. Gruppen mit zwei bis sechs Personen zahlen in der Regel 39,90 Euro für rund zwei Stunden Spielspaß pro Person und ab sieben Personen sinkt der Preis auf 34,90 Euro pro Teilnehmer.