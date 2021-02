Diese Branchen profitieren in der Corona-Krise!

Corona in Dortmund: Friseure vor Lockdown-Öffnung – doch DESHALB sind sie in Sorge!

Dortmund. Endlich ist Licht am Ende des Corona-Tunnels zu sehen – doch wird es gelingen, den Tunnel auch wirklich zu verlassen?

Corona hält Deutschland noch immer im Würgegriff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind hierzulande über 68.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, mehr als 2,4 Millionen Personen sind infiziert worden. Trotz Impf-Offensive und eines Lockdown, der mindestens bis Anfang März anhalten wird, sinken die Infektionszahlen nur marginal.

Und genau DAS macht den Friseuren in Dortmund Sorgen – denn auch, wenn sie ab dem 1. März wieder ihre Studios öffnen dürfen, ist nicht in Stein gemeißelt, dass das auch so bleibt!

Corona in Dortmund: Friseure vor Lockdown-Öffnung – „Gehen von erneuter Schließung aus“

Frank Kulig (64), Obermeister der Friseur-Innung von Dortmund und Lünen, spricht gegenüber DER WESTEN Klartext. Er wolle zwar nicht in der politischen Verantwortung sein, um Entscheidungen über Öffnung oder Schließung der Betriebe zu fällen. Doch der erfahrene Friseurmeister sagt: „Wir müssen uns an den Infektionszahlen orientieren. Und die Entwicklung sieht aktuell leider nicht gut aus.“

Ab dem 1. März dürfen Friseure endlich wieder öffnen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Sven Simon

Kulig weiter: „Bedenkt man, dass sich viele Menschen im öffentlichen Nahverkehr anstecken, kann man nicht mit einer dauerhaften Reduzierung der Zahlen rechnen. Meine Kollegen und ich befürchten, dass es unter diesen Voraussetzungen zu einer weiteren Schließung kommen könnte.“ RUMMS! Schon ans erneute Schließen denken, obwohl noch nicht mal wiedereröffnet worden ist? Wie kommt das denn?

Obermeister der Friseur-Innung Dortmund: „Müssen wegarbeiten, was möglich ist“

Der 64-Jährige weiter zu DER WESTEN: „Das Friseurhandwerk ist nicht für eine steigende Infektionszahl verantwortlich. Wir haben verschärfte Auflagen, die wir für die Wiedereröffnung erfüllen müssen. So müssen pro Kunde und Mitarbeiter zehn Quadratmeter Platz reserviert sein. Die Einhaltung dieser neuen Vorgabe wird sicher intensiv durch die Behörden kontrolliert.“

Frank Kulig ist Obermeister der Friseur-Innung Dortmund und Lünen. Foto: Friseur-Innung Dortmund und Lünen

Für die Zeit nach der erneuten Öffnung heißt es bei den Friseuren: schneiden, färben, waschen – und zwar, was das Zeug hält! Die Terminbücher sind schon rappelvoll, doch Kulig gibt zu bedenken: „Wir müssen sofort Gas geben und wegarbeiten, was möglich ist, weil wir nicht wissen, wie lange wir unsere Kunden bedienen dürfen. Das heißt wir gehen von Null auf Hundert. Das wird für jeden eine große Herausforderung und körperliche Belastung – auf die wir uns aber tierisch freuen.“

Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass ein erneutes Schließen der Friseur-Salons erspart bleibt – im Interesse der Kunden, aber vor allem die der Friseure...

