Flughafen Dortmund mit wichtigen Hinweisen – DAS sollten Reisende unbedingt beachten

Die Sommerferien in NRW neigen sich langsam aber sicher dem Ende zu. Damit geht auch an den größeren Flughäfen des Bundeslandes in Düsseldorf, Köln/Bonn oder auch Dortmund eine ereignisreiche Zeit zu Ende. Dennoch ist es keineswegs so, dass anschließend keine Menschen mehr die Airports nutzen würden.

Das sieht offenbar auch der Flughafen Dortmund so. Aus diesem Zweck hat der Airport nun Hinweise für die Touristen herausgegeben.

Flughafen Dortmund mit Hinweisen für Reisende

Wer eine Flugreise unternimmt, sollte heutzutage schon am Airport einige Regeln beachten. Dann kommt man nämlich deutlich schneller und ohne Probleme in seinen Flieger. Da diese offenbar noch nicht allen Urlaubern bekannt sind, hat der Flughafen Dortmund nun eine Liste mit allen nützlichen Infos für die Reisenden zusammengestellt.

+++ Zoo Dortmund trifft drastische Entscheidung – mehr als 45 Tiere eingeschläfert +++

Und die beginnt schon mit der Anreise. Die Schalter würden demnach etwa 2,5 Stunden vor Flugbeginn öffnen. „Wir empfehlen, diese Zeit zu nutzen und auch wirklich 2,5 Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. Insbesondere, wenn mehrere Flüge in einem Zeitfenster starten.“ Falls man einen Parkplatz für sein Auto brauche, könne man den vorher online reservieren, so spare man Zeit. Online können man auch die Preise vergleichen und habe nach der Buchung einen Parkplatz sicher.

Flughafen Dortmund: Das sollten Reisende wissen

Auch für den Check-in sollte man vorbereitet so sein. So sollten Urlauber die Gültigkeit ihrer Ausweisdokumente rechtzeitig überprüfen, um unschöne Überraschungen zu vermeiden. „Bei den Fluggesellschaften am Dortmund Airport können Sie bereits vorher online einchecken. Seien Sie aber wegen der Sicherheitskontrolle trotzdem früh genug da. Das gilt auch für diejenigen, die kein Gepäck aufgeben müssen“, heißt es in den Hinweisen.

Weitere spannende News für dich:

Beim Gepäck sollten die Urlauber unbedingt darauf achten, dass sie sich innerhalb der individuellen Vorgaben der jeweiligen Fluggesellschaft bewegen. Ansonsten kann es teuer werden – oder man muss nochmal umpacken. Außerdem sollte man nur Gegenstände ins Aufgabe- oder Handgepäck packen, die dort auch rein dürfen. Wenn du alle Regeln beachtest, steht einer entspannten Reise nichts mehr im Wege.