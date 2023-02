Flughafen Dortmund: Streik legt Airport lahm – „Beispiellose Eskalation“

Am heutigen Freitag (17. Februar) macht die Gewerkschaft Verdi ernst. An sieben großen Airports in Deutschland legen die Beschäftigten ihre Arbeit nieder – darunter auch der Flughafen Dortmund.

Am Abend zuvor hatten die Mitarbeiter am Airport in Hannover bereits vorgelegt – jetzt ziehen weitere nach. Verdi hat nämlich nicht nur dort und am Flughafen Dortmund zum Streik aufgerufen. Auch in Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart und Bremen sind Aktionen geplant. Sieben Standorte – die für insgesamt knapp zwei Drittel des deutschen Passagieraufkommens stehen.

Streik am Flughafen Dortmund

Bereits am Vortag (16. Februar) sprach der Flughafen Dortmund auf Facebook eine deutliche Warnung aus: „Aufgrund des Streiks ist die Aufrechterhaltung des regulären Flugbetriebs nicht möglich. Wir bitten die Passagiere daher dringend, sich mit ihren Fluggesellschaften oder Reiseveranstaltern in Verbindung zu setzen.“

Die Botschaft ist unmissverständlich: Am Dortmunder Airport geht erst einmal gar nichts mehr. Passagiere brauchen jetzt also starke Nerven. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass es in ganz Deutschland aufgrund des Streiks zu rund 2.340 Flugausfällen kommen wird – wovon wiederum knapp 300.000 Passagiere betroffen wären. „Eine beispiellose Eskalation“, zitiert „Focus Online“ den Verband.

Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen

Die Gewerkschaft Verdi hat an den Flughäfen zum Streik aufgerufen, um auf Missstände bei den Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Würde sich daran nichts ändern, seien chaotische Zustände wie im vergangenen Sommer – lange Warteschlangen oder fehlendes Personal – auch weiterhin nicht ausgeschlossen.

Mehr News:

Wenn auch du wegen des Streiks am Flughafen Dortmund – oder einem anderen betroffenen Flughafen in Deutschland – deinen Flug nicht antreten kannst, musst du jedoch nicht nur machtlos und gefrustet zusehen. Passagiere, die wegen eines Streiks ihren Flug verpassen, haben einige Ansprüche, die sie gegenüber der jeweiligen Airline geltend machen können. Hier kannst du nachlesen, welche Rechte du als betroffener Passagier in einem solchen Fall hast <<<