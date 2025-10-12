Familien am Flughafen Dortmund pfeifen auf Herbstferien – Polizei greift ein

Am Freitagmorgen (10. Oktober) gab es am Flughafen Dortmund einigen Aufruhr, als die Polizei Dortmund vier Familien genauer unter die Lupe nahm, die in den Urlaub aufbrechen wollen.

Die Herbstferien in NRW starten offiziell erst am Montag (13. Oktober), doch einige Eltern wollten offenbar mit ihren Kindern bereits vorab in den Urlaub starten – und das obwohl die Kinder noch einen Tag in die Schule mussten.

Flughafen Dortmund: Fünf Schüler entdeckt

Zwischen 7 und 9 Uhr stoppten die Beamten der Polizei Dortmund insgesamt vier Familien. Mit dabei: fünf schulpflichtige Kinder zwischen sieben und 15 Jahren. Eine kroatische Familie war mit ihrer elfjährigen Tochter unterwegs, eine bulgarische Familie mit einem 15-jährigen Sohn. Zudem trafen die Polizisten auf zwei deutsche Familien, deren Kinder sieben, zehn und 14 Jahre alt sind.

Die Beamten stellten durch kurze Gespräche schnell fest, dass keines der fünf Kinder offiziell von der Schulpflicht befreit war. Offensichtlich waren die Eltern einfach davon ausgegangen, dass ein Tage weniger Unterricht niemandem schaden würden.

Polizei Dortmund meldet Verstoß an Schulen

Nachdem die Hintergründe geklärt waren, handelten die Polizisten am Flughafen Dortmund sofort. Sie setzten sich direkt mit den Schulen der fünf betroffenen Kinder in Verbindung und meldeten den Vorfall. Konkrete Konsequenzen für die Familien gab es seitens der Polizei nicht – die Eltern konnten ihre Reise wie geplant antreten.

Die Meldung an die Schulen dürfte jedoch Folgen haben: Ob eine Strafe droht oder in den Klassen eine Entschuldigung eingefordert wird, liegt nun bei den betroffenen Bildungseinrichtungen. Zum Glück für die Familien verlief die Fortsetzung ihrer Urlaubsreise am Flughafen Dortmund ohne weitere Hindernisse.

Am Flughafen sind solche Versuche kein Einzelfall und die Polizei Dortmund greift immer wieder ein. Mit den gemeldeten Vorfällen will die Behörde das Bewusstsein schärfen: Herbstferien und Schulzeit dürfen nicht nach Lust und Laune durcheinandergeworfen werden.