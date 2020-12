Flughafen Dortmund: Passagier steht am Abflug und ist entsetzt - „Verstehen die Welt nicht mehr“

Dortmund. Am Flughafen Dortmund hat sich nun trotz strenger Corona-Maßnahmen ein unglaublicher Vorfall ereignet.

Denn trotz des strengen Lockdowns in Deutschland müssen Passagiere am Flughafen in Dortmund mit Warteschlangen rechnen. Abstand war dabei fast nicht möglich, wie ein Foto beweist, das den „Ruhrnachrichten“ vorliegt.

Flughafen Dortmund: Lockdown schreckt nicht vor Reiselust ab

Seit Mittwoch ist der deutschlandweite Lockdown nun in Kraft getreten. Jeder Bürger wurde von der Bundeskanzlerin dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben und lediglich für die wichtigsten Aufgaben wie Einkaufen das Haus oder die Wohnung zu verlassen. Der Grund: Die Infektionszahlen sind in den letzten Tagen wieder rasant angestiegen und die Anzahl an Todesfällen hat mit fast 1000 neuen Todesfällen einen neuen Rekord erreicht, wie das RKI am Mittwoch meldete.

Dennoch scheinen einige Menschen in Urlaubslaune zu sein oder wollen ihrem Home Office-Alltag entfliehen.

Flughafen Dortmund: „verstehen die Welt nicht mehr“

Der Flughafen in Dortmund ist weiterhin in Betrieb, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten. Auch wenn die Maskenpflicht kontrolliert werde, so habe ein Vorfall es erschwert, den Corona-Maßnahmen gerecht zu werden. Eine Zeugin berichtet: „Alle, die hier arbeiten, verstehen die Welt nicht mehr.“ Denn es bildeten sich lange Schlangen, die den nötigen Abstand fast unmöglich machten.

Das ist der Flughafen Dortmund:

Der Flughafen Dortmund wird auch Dortmund Airport 21 genannt

Er ist ein regionaler Verkehrsflughafen

Der Airport liegt in Dortmund an der Stadtgrenze zu Unna und Holzwickede

Der Flughafen Dortmund ist der drittgrößte in NRW bei der Anzahl der Fluggäste

2018 war er in den Top 10 der pünktlichsten Flughäfen weltweit

Flughafen Dortmund: Personalausfall führt zu langen Warteschlangen

Der Grund für die langen Warteschlangen im Flughafen wäre ein Personalausfall des Dienstleiters „Condor“ gewesen, wie der Airport gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ berichtet. Dieser Ausfall habe dazu geführt, dass weniger Kontrollstellen besetzt werden konnten.

Besonders während der Corona-Pandemie sollte jedoch darauf geachtet werden, genug Abstand einzuhalten und vor allem eine Maske zu tragen. (ali)