Flughafen Dortmund: Es ist offiziell! Passagiere müssen sich darauf einstellen

Jetzt herrscht Klarheit am Flughafen Dortmund! Der Airport im Ruhrgebiet gehört zu den beliebtesten seiner Art in NRW, lockt etliche Fluggäste an. Was viele allerdings nicht wussten: Seit rund zehn Jahren herrschte ein juristischer Streit um den Flughafen Dortmund.

2010 nämlich hatte der Airport einen Antrag auf Erweiterung der Betriebszeiten gestellt. Es flatterte die erste Genehmigung durch die Bezirksregierung Münster in 2014 rein, doch das Ende der Fahnenstange war das noch nicht. Flughafen-Kritiker aus Dortmund wehrten sich, verwiesen auf Lärmschutz- und Klima-Vorschriften.

Flughafen Dortmund: Passagiere müssen sich darauf einstellen

Es folgte ein juristisches Nachspiel, Anträge und Genehmigungen wurden mehrfach nachgebessert. Erst im Sommer wies das Oberverwaltungsgericht Münster eine Klage von drei Privatleuten gegen eine zweite Ergänzungsgenehmigung ab.

Und das ist das letzte Wort im Streit, denn am Mittwoch (15. Januar) lief die Frist für eine Nichtzulassungsbeschwerde ab. Die Kläger ließen die Frist verstreichen. Damit ist klar: Starts am Flughafen sind von 6 bis 22 Uhr, verspätete Starts bis 22.30 Uhr möglich.

Planmäßige Landungen sind ebenfalls von 6 bis 22 Uhr, in Sonderfällen auch bis 23 Uhr erlaubt. Die Zahl der erlaubten Verspätungen ist auf 16 Fälle pro Monat begrenzt. Es bleibt zu hoffen, dass jetzt Passagiere und Anwohner zufrieden mit dieser Lösung sind…