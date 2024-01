Flughafen Dortmund: Paukenschlag! Neues Ziel haut alle um

Der Flughafen Dortmund erfreut sich nicht nur im Ruhrgebiet, sondern in ganz NRW großer Beliebtheit. Nach Düsseldorf und Köln-Bonn hat er sich zum drittgrößten Verkehrsflughafen in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Seine Beliebtheit verdankt er den vielen verschiedenen Flugzielen und den zum Teil sehr günstigen Angeboten. Der ein oder andere Passagier konnte hier schon einen echten Schnapper ergattern.

Diese Beliebtheit könnte künftig noch weiter steigen. Denn nun kann auf die Liste der Reise-Destinationen ein neues Ziel hinzugefügt werden. Und darüber werden sich einige sicherlich so richtig freuen!

Flughafen Dortmund steuert neues Reiseziel an

Nachdem erst vor kurzem die Malle-Fans die frohe Botschaft erfahren hatten, dass eine weitere Airline das beliebte Ballermann-Ziel ab dem kommenden Jahr anfliegen wird (wir berichteten hier darüber), können sich nun die nächsten Passagiere freuen. Der Airport hieß nun offiziell Pegasus Airlines willkommen und weihte kurz vor Weihnachten den Premierenflug nach Istanbul ein. Diese Einführung der Route zum „Istanbul-Sabiha Gökçen“ sei ein bedeutender Meilenstein für den Dortmund Airport, denn sie bediene die hohe Nachfrage nach direkten Flugmöglichkeiten vom Ruhrgebiet in die Türkei, so Flughafen-Geschäftsführer Ludger van Bebber.

Auch interessant: Flughafen Dortmund mit wichtigem Hinweis an Reisende – DAS musst du unbedingt wissen

Nicht ganz unbeteiligt an dem neuen Reiseziel ist der Dortmunder Landtagsabgeordnete Volkan Baran. Als Aufsichtsratsmitglied des Dortmunder Flughafens durfte er bei der Aufnahme der neuen Strecke beteiligt sein. Ihm zufolge bestehe eine große Nachfrage nach der Verbindung vom Ruhrgebiet in die Türkei und andersherum schon lange, da viele NRWler Familie in der Türkei besäßen. „Als Mitglied der Parlamentariergruppe Türkei im Landtag NRW wünsche ich mir natürlich obendrein, dass die Strecke nicht nur Reisemöglichkeiten eröffnet, sondern auch den kulturellen Austausch zwischen den zwei Städten befördert“, schreibt er in seinem Post auf Facebook.

Pegasus Airlines

Die Fluggesellschaft zählt zu den wichtigsten Low-Cost-Airlines. Sie bietet von ihrem Drehkreuz in Istanbul Flugverbindungen zu 134 Destinationen in 50 Ländern. Diese umfassen nicht nur zahlreiche innertürkischen Ziele wie Adana, Dalaman und Ankara, sondern auch auf internationale Destinationen wie Dubai und Bagdad. Nach eigenen Angaben wird der Dortmund Airport um eine weitere etablierte und stark wachsende Fluggesellschaft bereichert.

Istanbul ist nicht die erste Reise-Destination in der Türkei, die vom Flughafen Dortmund aus angeflogen werden kann. Auch Antalya, Izmir und Zonguldak stehen bereits auf der Liste. Dreimal wöchentlich wird die die türkische Billigfluggesellschaft die Strecke bedienen, immer dienstags, donnerstags und sonntags.