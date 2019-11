Flughafen Dortmund: Knöllchen-Streit artet aus – Stadt greift zu drastischen Mitteln

Dauerparkern rund um den Flughafen Dortmund geht es jetzt an den Kragen.

Dortmund. Wieder Ärger um geparkte Autos rund um den Flughafen Dortmund. Einfach sein Auto im umliegenden Gewerbegebiet abstellen und Gebühren für das Parkhaus am Flughafen sparen? Das kann ab jetzt gehörig nach hinten losgehen.

Denn wie der WDR berichtet, will die Gemeinde Holzwickede im Kreis Unna jetzt härter gegen Dauerparker am Flughafen Dortmund durchgreifen.

Flughafen Dortmund : 2.000 Knöllchen für Dauerparker

Das Problem mit den Dauerparkern rund um den Flughafen bestehe demnach schon seit Jahren. Dort ist das Parken zwar entweder gar nicht oder nur kurz erlaubt. Das hält viele Flugreisende allerdings nicht davon ab, ihr Auto in dem Gewerbegebiet abzustellen.

Allein im letzten Jahr habe die Gemeinde Holzwickede in dem Bereich über 2.000 Knöllchen verteilt. Dauerparkern, die sich mit dem Flieger in die Ferien verabschieden, drohen jetzt aber unliebsame Erfahrungen mit Abschleppunternehmen.

Gemeinde will hart durchgreifen

Denn die Gemeinde Holzwickede will nach WDR-Angaben jetzt konsequenter gegen das illegale Parken vorgehen.

+++ Schwarzer Freitag in NRW! Drei Tote bei schlimmen Unfällen auf den Straßen +++

Der Plan: Am Tag nach dem ersten Knöllchen gibt es ein zweites. Steht das Auto nach drei bis fünf Tagen noch immer an derselben Stelle, wird ein Auto abgeschleppt. Da dürfte der Wochentarif von 45 Euro im günstigsten Parkhaus (P6) am Flughafen Dortmund die günstigere Alternative sein.

Dauerparker in Wut: „Selbstjustiz“

Zuletzt hatte ein Dauerparker in einem angrenzenden Wohngebiet eine böse Überraschung erlebt, als er nach seinem Urlaub am Flughafen Dortmund gelandet war.

+++ Gewitter in NRW: Sturm fegt über das Ruhrgebiet hinweg – HIER hat es besonders gekracht +++

Beim Anblick seines Autos kochte er vor Wut und warf den Anwohnern Selbstjustiz vor.