Forscher graben am Flughafen Dortmund – es kommt Erstaunliches zum Vorschein

Sensations-Fund am Flughafen Dortmund! Wie Forscher herausfanden, siedelten Steinzeit-Bauern vor 7000 Jahren am Dortmunder Flughafen.

Seit über einem Jahr hat ein Archäologie-Team, begleitet vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), die mehrere Hektar große Baufläche bei Holzwickede untersucht. Auf dieser soll künftig der Gewerbepark Eco Port Süd am Dortmunder Flughafen stehen. Inzwischen ist klar: Vor fast 7.000 Jahren siedelten hier steinzeitliche Bauern!

Es wurde bereits mit Ausgrabungen gerechnet

Wie der LWL in einer Pressemitteilung bekanntgibt, hat das Grabungsteam Hausgrundrisse einer frühen Bauerngesellschaft freigelegt. „Im Norden konnten wir einen bereits bei der Voruntersuchung erkannten Grundriss weiter vervollständigen, und im Süden kamen in recht gleichmäßigen Abständen Reste von mindestens vier, vielleicht fünf weiteren Gebäuden zu Tage“, sagt Philipp Bockelbrink, Leiter des Grabungsteam.

Die Voruntersuchungen südlich der B1 erbrachten schon 2024 urgeschichtliche Befunde, daher hatte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna bereits mit Ausgrabungen gerechnet.

Jetzt ist die Grabung abgeschlossen

Dr. Petra Bergmann: „Nach spannenden Einblicken in die Vergangenheit freuen wir uns, dass nun die Fläche vom LWL für eine Bebauung freigegeben wurde. Mit dem Start der Erschließung des ECO PORT Süd schaffen wir die Grundlage für hochwertige Gewerbeflächen in einer Toplage.“ Jetzt ist die Grabung abgeschlossen.



Bereits vor einigen Jahren sind bei Soest und Dortmund mehrere Siedlungsstellen mit Hausgrundrissen dieser Zeit entdeckt worden. Außerdem wurde in den 1950ern bei Bochum-Gerthe ein Hausgrundriss von 65 Metern Länge dokumentiert. Der Grundriss ist damit Überbleibsel einer der größten bekannten Holzbauten der Urgeschichte überhaupt.

