Florian Silbereisen: Emotionale Botschaft aus Dortmund – „Wenn ich sehe, wie...“

Florian Silbereisen moderiert am Samstag in Dortmund den „Schlagerboom 2019“.

Dortmund. Die Vorfreude steigt. Nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei Florian Silbereisen. Am Samstag steigt der „Schlagerboom 2019“ in der Dortmunder Westfalenhalle.

Nur noch knappe fünf Tage also. Klar, dass in der Halle schon ordentlich gewerkelt und gebaut wird. Und Florian Silbereisen scheint auch schon in der Reviermetropole angekommen zu sein. So teilte der Schlager-Star am Montagabend ein Bild aus dem Inneren der Westfalenhalle. Schrieb dazu eine emotionale Botschaft, die seine Fans auf den „Schlagerboom 2019“ einstimmen soll.

Florian Silbereisen ganz emotional

Florian Silbereisen und Andy Borg beim Schlagerboom 2018. Foto: imago images

„Wenn ich sehe, wie das Team die Bühne in der Dortmunder Westfalenhalle aufbaut, beginnt es langsam zu kribbeln... es geht wieder los. Die Vorfreude steigt: auf die Schlagerparty des Jahres, den SCHLAGERBOOOM 2019!!!“ Da können sich die Anhänger ja auf einiges einstellen.

Diese Stars sind beim „Schlagerboom 2019“ dabei:

Roland Kaiser

Andrea Berg

Kerstin Ott

Howard Carpendale

Marianne Rosenberg

Andreas Gabalier

Maite Kelly

Oli.P

Giovanni Zarella

Pietro Lombardi

The Kelly Family

und viele mehr!

Riesige Überraschung für Florian Silbereisen beim Schlagerboom 2019

Und eine Überraschung gibt es auch für Moderator und Gastgeber Florian Silbereisen, wie der MDR schon im Vorhinein ankündigte. So werden Künstler auftreten, von denen Florian Silbereisen erst während der Show erfährt.

Florian Silbereisen: „Mir hat niemand etwas verraten. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, wer mich überraschen wird!“

Florian Silbereisen und Thomas Anders sangen im vergangenen Jahr ihr Duett „Sie sagte doch, sie liebt mich“. Foto: imago images

Es dürfte also spannend werden. Wenn du noch keine Tickets hast, noch gibt es Karten für die Generalprobe am Freitag. Zudem überträgt die ARD die Show live am Samstag (3. November) um 20.15 Uhr.

Am Samstag wird es voll

Für die Fans dürfte die Anreise zum „Schlagerboom 2019“ allerdings recht beschwerlich werden. Spielt doch nur knapp 300 Meter entfernten Stadion um 15.30 Uhr der BVB gegen den VfL Wolfsburg. Die Fans sollten also genug Zeit einplanen.