Five Guys in Dortmund: Burgerkette verrät endlich den Eröffnungstermin!

Die beliebte Burgerkette „Five Guys“ eröffnet einen dritten Laden im Ruhrgebiet: Nach Essen und Oberhausen wird es auch in Dortmund bald ein Restaurant geben.

Das gab „Five Guys“ im Sommer bei Facebook bekannt.

Auf Nachfrage von DER WESTEN erklärte ein Sprecher damals, dass „Five Guys“ Am Westenhellweg 86 in Dortmund, wo das spanische Modeunternehmen Desigual am 15. Juli seine Türen endgültig schloss, eröffnen soll. Dort hat der Laden auf 320 Quadratmetern Platz und bietet den Kunden 75 Sitzplätze.

Five Guys: Eröffnungstermin in Dortmund steht fest

Und im November lässt die Burgerkette endlich das Eröffnungsdatum durchsickern: Am 2. Dezember öffnet die dritte Ruhrgebiets-Filiale ihre Pforten für alle Burger-Liebhaber. Das teilte der Fast-Food-Riese jetzt bei Facebook mit.

Five Guys soll nach Dortmund kommen

Ende September hatten die Umbauarbeiten begonnen, Ende dieses Jahres sollten die Tore öffnen. Dieser Termin konnte eingehalten werden. Jetzt musst du dich nur noch ein paar Tage bis zur Eröffnung am 2. Dezember (Montag) gedulden.

Seit 2017 gibt es das Unternehmen aus den USA auch hierzulande, bislang sind es acht Restaurants in Deutschland: drei in Berlin und zwei München sowie je eines in Frankfurt, Essen und Oberhausen.

Wiesbaden, Hannover, Stuttgart sollen demnächst folgen.

Five Guys in 28 verschiedenen Ländern vertreten

Weltweit ist die schnell expandierende Burgerkette in 28 Ländern vertreten, gegründet wurde sie 1986 im US-Bundesstaat Virginia.

Das Angebot bei „Five Guys“ beschränkt sich auf Burger, Sandwiches, Hotdogs, die sich die Kunden selbst zusammenstellen können sowie Pommes frites. (mit js)