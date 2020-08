„First Dates“: Dortmunder schockiert mit DIESER Aussage – „Psycho“

Am Donnerstag versuchte Merlin aus Dortmund sein Glück in der VOX-Datingshow „First Dates“. Der 22-Jährige weiß schon genau, was er will. Seine Zukünftige sollte auf jeden Fall einen knackigen Apfelpo haben.

Bei „First Dates“ kommt es jedoch immer darauf an, ob sich beide Kandidaten gleichermaßen angezogen fühlen. Wird Merlin es also schaffen, Studentin Louisa von sich zu überzeugen? Die Zuschauer haben da sicherlich so ihre Zweifel. Denn bereits der erste Satz des Kandidaten lässt tief blicken.

„First Dates“: Kandidat vermasselt es beim allerersten Satz

Das Erste, womit sich Merlin dem Fernsehpublikum vorstellt, ist folgender Satz: „Wenn ich verliebt bin, dann werde ich, glaube ich, mehr oder weniger zum Psycho.“ Damit wäre also schon mal geklärt, wieso der Dortmunder an der „First Dates“-Show teilnimmt. Denn bisher lief es offenbar nicht ganz so erfolgreich für Merlin.

„Ich geb mein Bestes, aber für die meisten nicht gut genug“, gibt Merlin geknickt zu. Aber vielleicht hat er bei der 23-jährigen Louisa ja etwas mehr Erfolg.

Merlin aus Dortmund. Foto: Screenshot TVNOW

Das ist „First Dates“:

„First Dates“ ist eine Dating-Show

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei VOX ausgestrahlt

Die Kandidaten sind auf der Suche nach einem Lebenspartner

An der Bar treffen die Paare zum ersten Mal aufeinander, anschließend werden sie an einen Tisch gesetzt, wo sie ihr Gericht bestellen und zusammen essen

Wer die Rechnung für das gemeinsame Dinner übernimmt, liegt bei den Kandidaten

Danach werden die Teilnehmer in Einzelinterviews gefragt, ob sie sich ein zweites Date vorstellen könnten

Dortmunder kann Studentin Louisa von sich überzeugen

Die Studentin und der Sanitäter verstehen sich gut. Merlins erster Eindruck von der Studentin: „Wow.“ An der Bar ist es bereits um den Dortmunder geschehen.

Während des gemeinsamen Dinners entdecken die Zwei immer mehr Parallelen. Beide trinken gerne mal einen über den Durst, sind sehr emotional und können zusammen lachen. Bei jedem zweiten Satz von Merlin fängt Louisa an zu kichern. Läuft also richtig gut für den 22-Jährigen, der sich zu Beginn noch als „Psycho“ bezeichnet hat.

„Psycho“-Merlin kommt gut an: Louisa will ein zweites Date

Während Louisas vergangene Beziehung erst vor wenigen Monaten ein Ende fand, ist Merlin allerdings schon seit vier Jahren Single. Da läuten bei der Bremerin die Alarmglocken: „Entweder stimmt mit ihm irgendwas nicht oder mit den Frauen, die er bis jetzt kennengelernt hat, stimmt etwas nicht“, fragt sich die Grundschullehramt-Studentin.

Am Ende ist jedoch alles gut. Merlin sei „kein langweiliger 0-8-15-Typ“, lautet Louisas Fazit. Einem zweiten Date steht offenbar nichts im Wege.

Merlin und Louisa verstehen sich blendend. Foto: Screenshot TVNOW

Weniger erfolgreich lief es bei Sebastian aus Berlin. Warum sein Date schon vor dem Essen abgebrochen werden musste, liest du hier >>>