Eurowings-Beben am Flughafen Dortmund – Airline streicht fast alle Flüge

Das hat am Flughafen Dortmund vor zwei Jahren noch niemand kommen sehen. Damals feierte Eurowings den Airport im Ruhrgebiet als ihren besten Standort, flog nicht nur Reisende in Urlaubsregionen, sondern stationierte hier sogar zwei Flugzeuge dauerhaft.

Doch schon ein Jahr war nur noch eines der beiden Maschinen übrig. Und jetzt zieht sich Eurowings nach Angaben von „Aerotelegraph.com“ beinahe vollständig am Flughafen Dortmund zurück.

Eurowings-Rückzug am Flughafen Dortmund

Demnach zieht sich die Lufthansa-Tochter nach Ende des Sommerflugplans auch den letzten Flieger aus Dortmund zurück und schließt seine Basis im Ruhrgebiet. Damit fallen nach Ende Oktober vier von fünf Linien weg, die Eurowings bislang bedient hatte.

Catania, Kavala, Thessaloniki und Split werden somit nicht mehr angeflogen. Zukünftig bleibt nur noch eine Eurowings-Verbindung ab dem Flughafen Dortmund bestehen.

Eurowings behält beste Verbindung in Dortmund

„Die Strecke Dortmund – Mallorca wird weiterhin bedient, so dass über 60 Prozent des bisherigen Sitzplatz-Angebots auch im Sommer 2026 angeboten werden“, teilte eine Eurowings-Sprecherin gegenüber „Aerotelegraph.com“ mit. Für die gestrichenen Verbindungen verweist Eurowings auf den größten Airport in NRW. Alle Ziele würden vom Flughafen Düsseldorf aus angeflogen.

Gründe für den beinahe vollständigen Rückzug vom Flughafen Dortmund nannte Eurowings keine. Es hieß lediglich, dass Verbindungen und Standorte im gesamten Streckennetz kontinuierlich optimiert würden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass einzelne Verbindungen in Zukunft wieder aufgenommen werden.

Der Flughafen Dortmund bedauert die Eurowings-Entscheidung, verweist aber in dem Zusammenhang auf neue Verbindungen wie etwa nach Olsztyn-Mazury (Wizz Air). Eine Sprecherin des Dortmunder Flughafens teilte mit, dass man im Kontakt mit anderen Airlines stehe, um die Lücke zu schließen, die Eurowings hinterlässt.