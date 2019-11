Essen: Leiche gefunden – Passant entdeckt toten Mann im Wald

In Essen wurde die Leiche eines Mannes gefunden.

Essen. Schrecklicher Fund am Freitagmorgen in Essen!

Ein Passant hat in einem Waldgebiet an der Wittenbergstraße an den leblosen Körper eines Mannes gefunden. Der Notarzt konnte vor Ort nur den Tod des Mannes feststellen.

Essen: Passant entdeckt männliche Leiche

Die näheren Umstände und die Todesursache sind unklar. Die Kripo Essen ermittelt zu den Hintergründen.

Waldweg gesperrt

Der Waldweg an der Wittenbergstraße war komplett gesperrt. (ms)