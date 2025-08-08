Eike Immel verurteilt – Ex-BVB-Profi drohen über zwei Jahre Knast

Eike Immel, ehemaliger Dortmunder Bundesliga- und Nationaltorwart, wurde am Donnerstag (7. August) wegen Betrugs in 107 Fällen schuldig gesprochen. Das Amtsgericht Marburg verurteilte ihn zu zwei Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe.

Immels Anwalt bestätigte das Urteil auf Anfrage. Sein Mandant wolle allerdings in Revision gehen. Rechtskräftig ist die Strafe also noch nicht.

Ex-Torwart in Betrugsfällen verstrickt

Dem ehemaligen Dortmunder Torhüter wurde vorgeworfen, eine Summe von rund 34.000 Euro von Bekannten geliehen und nicht zurückgezahlt zu haben. In der Mehrheit der 107 Fälle soll er bewusst gehandelt haben. Immels Anwalt Turgay Schmidt kündigte an: „Wir werden Berufung gegen die Entscheidung einlegen.“ Die Verteidigung habe eine Woche Zeit, die Urteilsbegründung zu prüfen und die Berufung sorgfältig vorzubereiten.

Immel war in den 1980er-Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Fußballszene. Für die Nationalmannschaft bestritt der Dortmunder Keeper zwischen 1980 und 1988 19 Länderspiele. Mit nur 17 Jahren feierte er sein Bundesliga-Debüt bei Borussia Dortmund, wo er schnell als Ausnahmetalent galt. Schon als 19-Jähriger gehörte er zum Kader der deutschen Nationalelf.

Der Dortmunder im Fokus abseits des Sports

Nach erfolgreichen Jahren beim BVB und späteren Stationen wie dem VfB Stuttgart beendete Immel 1997 seine Karriere bei Manchester City. Als Grund gab er Arthrose in der Hüfte an. Dennoch blieb der Dortmunder weiterhin in der Öffentlichkeit präsent.

Im Jahr 2008 sorgte der ehemalige Dortmunder Keeper erneut für Schlagzeilen. Damals kämpfte er mit einer Privatinsolvenz und stand wegen finanzieller Probleme im Fokus der Medien. Im selben Jahr nahm er an der RTL-Show „Dschungelcamp“ teil, was seinen Namen wieder ins Gespräch brachte. 2025 war Eike Immel gemeinsam mit dem Dortmunder Lotto-Millionär Chico in der reality-Show „Promis unter Palmen“ zu sehen. Danach zog der Ex-BVB-Profi nach Informationen von DER WESTEN zurück nach Dortmund. (mit dpa)

