Düsseldorf: Schockierende Anklage! Frau aus Dortmund wochenlang in Hotel als Sex-Sklavin gefangen gehalten

Düsseldorf. Schockierende Anklage in Düsseldorf!

Eine Frau aus Dortmund soll wochenlang in einem Hotel als Sex-Sklavin gefangen gehalten worden sein. Dort soll ihr ein 29-Jähriger nicht nur Gewalt angedroht, sondern sie auch vergewaltigt und verletzt haben.

Düsseldorf: Frau aus Dortmund wochenlang als Sex-Sklavin in Hotel gefangen gehalten

Seit Freitag muss sich der 29-Jährige wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten. Er soll eine 43-jährige Dortmunderin, die er Ende April über das Internet kennengelernt hatte, zunächst über Tage in seiner Wohnung in Köln und anschließend in einem Hotel in Dormagen als Sex-Sklavin gefangen gehalten haben.

Zunächst soll der Monteur die 43-Jährige vom zweiten Tag an in seiner Wohnung misshandelt und ihr gedroht haben, ihr sowie ihrer zehnjährigen Tochter etwas anzutun. Ende Mai soll der Angeklagte das Opfer dann über drei Wochen lang in einem Hotel in Dormagen gefangen und wiederholt vergewaltigt haben, wie der „Express“ berichtet.

Er habe die Frau mit Gewalt und der Drohung gefügig gemacht, sie umzubringen, ihr beide Beine zu brechen und ihre Tochter zu vergewaltigen, so die Anklage. Und weiter: „Sie hat den Sex über sich ergehen lassen, weil der Angeklagte gedroht hatte, der Tochter der Frau etwas anzutun.“ Dabei wurde die Frau jedes Mal erheblich verletzt, bevor es ihr nach sechs Wochen gelang, sich aus dem Hotel zu befreien.

Angeklagter bereits vorbestraft

Der 29-Jährige war bei seiner Festnahme Mitte Juni aus einem Fenster gesprungen. Dabei brach er sich beide Beine und sitzt seitdem im Rollstuhl.

Düsseldorf: Der Mann sitzt nicht zum ersten Mal auf der Anklagebank. (Symbolbild) Foto: imago images / Olaf Döring

Bislang streitet der Angeklagte, bereits wegen mehrerer Körperverletzungsdelike vorbestraft, die Vorwürfe gegen ihn ab. Ein Urteil wird laut dem „Express“ im Februar 2021 erwartet. (nk)