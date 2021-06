In Dortmund, Solingen und Düsseldorf wurden Wohnungen durchsucht.

Dortmund: Razzia! Durchsuchungen in mehreren NRW-Städten – DAS wird drei Personen vorgeworfen

NRW. Razzia-Alarm in NRW!

In den Städten Dortmund, Düsseldorf und Solingen wurden mehrere Wohnungen und Geschäfte durchsucht.

Dortmund: Razzia am Dienstag

Ermittler des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) haben am Dienstag in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf mehrere Räumlichkeiten in Solingen, Düsseldorf und Dortmund durchsucht. Der Grund: Verdacht der bandenmäßigen Urkundenfälschung!

---------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

-----------------

Gegen drei Beschuldigte besteht der Verdacht, Impfpässe gefälscht und verkauft zu haben. Entsprechende Dokumente oder Materialien zur Herstellung der Pässe wurden jedoch nicht gefunden.

Dortmund: Viel Bargeld und eine große Menge an Betäubungsmitteln

In einem der Durchsuchungsobjekte wurde aber eine große Menge an Drogen und Bargeld in einer Höhe von etwa 85.000 Euro sichergestellt.

+++Duisburg: Stadt geht gegen Gewalt-Fußballer vor – das droht den Chaos-Vereinen jetzt+++

+++Bochum: Alarm in der Nacht! Bewusstlose Frau in verrauchtem Flur entdeckt+++

Du interessierst dich für Kriminalfälle in NRW? Dann könnte das hier auch noch interessant für dich sein: In Gelsenkirchen tauchten nämlich plötzlich hunderte Poser auf – und die Polizei aus dem ganzen Revier war alamiert! Mehr dazu liest du HIER. (cf)