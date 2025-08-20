Alleinerziehender fehlt Geld für Schul-Tornister – Dortmunderin mit herzzerreißender Idee

„Ich würde sehr gern einem kleinen Menschen, der nach den Ferien eingeschult wird, eine tolle ‚Tonne‘ mit Innenleben schenken.“ Dieses Anliegen hat Karin Henze Anfang Juli in einer Dortmunder Facebook-Gruppe veröffentlicht. Die Steuerberaterin wollte eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater finanziell unterstützen.

Denn: „Wir haben auch ein Schulkind und wissen, wie wichtig die erste Tonne ist.“ Im Gespräch mit DER WESTEN verrät Karin Henze, was aus ihrem herzzerreißenden Vorhaben geworden ist.

Jubel über erste „Tonne“ in Dortmund

Eine Mutter dreier Kinder aus Dortmund-Scharnhorst habe sich kurz nach ihrem Facebook-Post gemeldet und ihre Situation geschildert. Ihre Tochter gehe demnächst in die zweite Klasse. Jetzt sei ihr Sohn an der Reihe. Als Alleinerziehende könne sie nur stundenweise als Bäckerei-Verkäuferin arbeiten. Deshalb fehle das Geld für den Wunsch-Tornister ihres Sohnes.

Karin Henze fackelte nicht lange und gab der Alleinerziehenden aus Dortmund den Zuschlag für ihr Herzensprojekt. Und so bestellte sie das Objekt der Begierde.

Karin Henze arbeitet als Steuerberaterin in Dortmund. Foto: Karin Henze

Das Problem: Der Ranzen erwies sich als zu schwer und passte nicht. „Mein Mann hat dann den Testsieger recherchiert“, berichtet die Dortmunderin. Und der kleine Schul-Anfänger sei sofort Feuer und Flamme gewesen.

Kindliche Freude „sehr niedlich“

Als der Tornister ankam, habe die Alleinerziehende ein „sehr niedliches“ Video geschickt. Darin der jubelnde Knirps, der sein Glück kaum fassen konnte. Seine Mutter teilte mit, dass sie zwar extra gespart habe, sich aber so einen teuren Tornister nie hätte leisten können. Den beiden Geschwistern habe die Dortmunder noch ein paar Stifte zukommen lassen, „damit sie nicht leer ausgehen.“

Und so seien am Ende alle glücklich gewesen. Karin Henze hofft, dass ihr Beispiel Schule macht und mehr Leute schauen, wen sie in ihrem Umfeld unterstützen können. „Ich habe in meinem Leben immer hart gearbeitet, aber auch Glück gehabt“, sagt sie und ist sicher: „Wenn man etwas Gutes tut, kommt auch immer etwas zurück.“