Dortmunder Restaurant streicht Gans von der Karte – ist das erst der Anfang?

Im Dortmunder Westen hat ein Restaurant den ersten Schritt gemacht. Die Weihnachtsgans ist gestrichen. Das Weihnachtsmenü führt jetzt Ente statt Gans auf. Der Grund dürfte mittlerweile alles klar sein. Die Vogelgrippe ist schuld.

Eigentlich war das Menü schon fertig, mit dabei: Gänsekeule in Orangensoße mit Rotkohl und Klößen. Jetzt aber mit Enten- statt Gänsekeule. Das Restaurant in Dortmund-Lütgendortmund hat das Menü überarbeitet.

Dortmunder Restaurant streicht Gans vom Menü

„Leider macht sich die Vogelgrippe auch bei uns bemerkbar – Gänsekeulen sind in diesem Jahr kaum zu bekommen“, schreibt das polnische Restaurant „Von Herzen“ auf Facebook. „Aber keine Sorge: Wir haben eine leckere Lösung gefunden! Statt Gänsekeule servieren wir euch unsere zarte Entenkeule, mit ganz viel Liebe zubereitet.“

Für die Änderung des Menüs bittet das Gastrounternehmen um Verständnis und entschuldigt sich bei den Gästen. Die knusprige Entenkeule gibt es bereits seit dem 11. November im „Von Herzen“ – 26. Dezember dann für 25 Euro als Hauptspeise. Alternative: Roulade.

Noch eine Änderung im „Von Herzen“: Ab dem nächsten Jahr gelten neue Öffnungszeiten. Ab 2026 hat das Restaurant von Montag bis Mittwoch geschlossen. Freitags und samstags öffnet die Lokalität am Lütgendortmunder Hellweg von 15.00 bis 22.00 Uhr (mit Küche bis 21.00 Uhr). Donnerstags und sonntags gibt es warme Küche bis 20.30 Uhr, eine Stunde später schließt das „Von Herzen“. Sonntags öffnet das Restaurant um 12.00 Uhr, donnerstags um 15.00 Uhr.

Dortmund erst der Anfang

Die Vogelgrippe grassiert aktuell in Deutschland und Zehntausende Tiere mussten bereits getötet werden, um die Ausbreitung zu verhindern. Die Existenz der Betriebe steht teilweise auf der Kippe und nun gibt es auch schon erste Restaurants, die Konsequenzen ziehen.

Auch für die Verbraucher sind die Folgen spürbar. Das Angebot schrumpft, dafür bleiben die Preise stabil. Die Restaurants machen allerdings ihre eigenen Preise. Wie hoch diese auf den Weihnachtsmenüs ausfallen, obliegt ihrer Entscheidung. So könnte die Weihnachtsgans für den ein oder anderen in diesem Jahr zu teuer werden – oder ganz auf der Karte fehlen.