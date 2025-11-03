Mann vergisst in Dortmund Koffer im Zug – was er dann macht, macht fassungslos

Ein 42-jähriger Mann aus Nürnberg (Bayern) hat am Donnerstag (31. Oktober) für einen unglaublichen Polizeieinsatz gesorgt – und das nur, weil er seinen Koffer im Zug vergessen hatte.

Was danach geschah, lässt selbst erfahrene Beamte fassungslos zurück: Der Mann klammerte sich außen an den Zug.

Mann aus Bayern sorgt für Wirbel – er klammert sich an einen Zug

Ein 42-jähriger Mann aus Nürnberg sorgte am Donnerstag (31. Oktober) am Dortmunder Hauptbahnhof für einen spektakulären Einsatz der Bundespolizei. Nur weil er seinen Koffer im Zug vergessen hatte, brachte er sich selbst und andere in höchste Gefahr – und riskierte dabei sein Leben.

Wie die Bundespolizei berichtet, hatte ein Lokführer gegen 14.50 Uhr gerade Probleme mit seinem Zug, als er plötzlich eine Person im Gleisbereich bemerkte. Dort sah er einen Mann, der sich außerhalb des Zugs – zwischen Lok und Waggon befand. Und trotz mehrfacher Aufforderung reagierte der 42-Jährige zunächst nicht, erst nach eindringlicher Bitte stieg er schließlich in den Zug.

Polizei ermittelt

Der Lokführer setzte die Fahrt anschließend bis in den Betriebsbahnhof Dortmund fort, wo bereits eine Streife der Bundespolizei wartete. Dort stellte sich heraus, was hinter der halsbrecherischen Aktion steckte: Der Mann erklärte, er habe seinen Koffer im Zug vergessen. Da sich die Türen bereits geschlossen hatten, entschied er sich kurzerhand einfach außen mitzufahren, um beim nächsten Halt wieder an sein Gepäck zu kommen.

Eine gefährliche Idee, die ihm nun teuer zu stehen kommen dürfte:

Die Beamten leiteten nämlich ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung ein. Die Polizei sicherte außerdem Videomaterial vom Dortmunder Hauptbahnhof. Darauf ist deutlich zu sehen, wie der Nürnberger sich in den Zugbereich begibt.

Immerhin eine gute Nachricht gab es am Ende doch: Der Koffer des Mannes tauchte wieder auf – ein Zugbegleiter hatte ihn bereits ins Fundbüro gebracht. Doch für den 42-Jährigen dürfte diese waghalsige „Rettungsaktion“ wohl ein Nachspiel haben – nicht nur bei der Polizei, sondern vermutlich auch bei der Deutschen Bahn.