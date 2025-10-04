Frau wird 100 und hat nur einen Wunsch: „Einmal nur noch nach Dortmund“

Für sie war das noch einmal eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit! Anneliese aus Höxter in NRW blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Mit ihren mittlerweile fast 100 Jahren hat die Rentnerin schon so einiges erlebt – und das tut sie auch jetzt noch.

Die „WDR Lokalzeit“ begleitete nämlich Anneliese zu einem langgehegten Wunsch, den sie sich zu ihrem 100. Geburtstag erfüllen wollte: Noch einmal das Elternhaus in Dortmund sehen! „Einmal nur noch nach Dortmund, dann kann ich in Ruhe sterben!“, sagt sie ganz glücklich im Interview.

Sie wollte noch einmal ihr Elternhaus in Dortmund sehen

Gesagt, getan – Anneliese kehrt in die Dortmunder Sonnenstraße zurück. Neben vielen Erinnerungen, die ihr wieder aufkommen, muss sich die fast 100-Jährige aber auch einer kleinen Challenge stellen. Der Weg in den dritten Stock fällt ihr nämlich nicht mehr ganz so leicht. Mit ihrer positiven Art und Energie schafft sie aber auch diese Herausforderung, wie sie ganz glücklich im Interview erzählt.

+++Mann aus Indien besucht Dortmund – und verteilt schallende Ohrfeige+++

„Wenn ich das will, dann schaffe ich das. Ich habe mir das so gewünscht und das will ich jetzt durchführen“, verrät Anneliese in einem Facebook-Video stolz. Vor mittlerweile schon sage und schreibe 80 Jahren war sie das letzte Mal in ihrem Elternhaus. Auf unzählige Erinnerungen stößt die sympathische alte Dame bei ihrer Rückkehr.

Mehr Themen, die dich interessieren könnten:

Viele Facebook-User fiebern und freuen sich für Anneliese mit. In der Kommentarspalte wimmelt es nur so vor herzlichen Wünschen. „Ich freue mich sehr für diese so sympathische Dame und wünsche nur das Allerbeste und Gesundheit. Ihr Wunsch wurde wahr“, „Wie klein die Wünsche doch werden am Ende des Lebens“, „Was für eine schöne Geschichte“ oder „Liebe Anneliese, ich freue mich sehr, dass dein großer Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Es ging mir richtig ans Herz und ich hoffe, dass dir noch mehr schöne Wünsche erfüllt werden“, schreiben unter anderem vier Nutzer im Netz.