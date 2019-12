Dortmund: Wo ist Semeon? 14-Jähriger spurlos verschwunden

Dortmund. Wo ist der 14-jährige Semeon Nikolaev?

Der Jugendliche aus Dortmund-Schüren wird seit Montag, dem 16. Dezember, vermisst.

Dortmund: Hast du Semeon Nikolaev (14) gesehen?

Der Jugendliche war am 16. Dezember nicht in der Schule erschienen. Stattdessen soll er am Morgen seine Wohnung am Londoner Bogen mit Bargeld und einem Rucksack voller Kleidungsstücke verlassen haben.

Der 14-jährige Semeon Nikolaev aus Dortmund wird vermisst. Foto: Polizei Dortmund

Semeon ist 1,60 Meter groß, schlank, hat dunkle Haare und braune Augen. Zuletzt soll er eine schwarze Winterjacke mit fellbesetzter Kapuze, eine Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Schuhe getragen haben.

--------------

--------------

Wenn du Hinweise auf Semeons Aufenthaltsort hast, dann melde dich bitte bei der Kriminalwache Dortmund unter der 0231/1327441.