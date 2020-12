Dortmund: Archäologen machen Sensationsfund! DIESE Entdeckung versetzt die Stadt in Aufruhr

Dortmund. Sensationsfund in Dortmund!

In den letzten Monaten sind in Dortmund bei Bauarbeiten immer mal wieder historische Relikte gefunden worden. Jetzt folgt aber ein richtiger Hammer: Denn während der Neu- und Umbauarbeiten der Firma Wilo in Dortmund-Hörde haben Archäologen eine Grabkapelle eine der mächtigsten Familien im Ruhrgebiet freigelegt – und diese Entdeckung versetzt die Stadt Dortmund in Aufruhr.

Dortmund: Dortmund: Archäologen machen Sensationsfund!

Schon vor dem Fund hatten Experten vermutet, dass Relikte der Grabkapelle der Familie von Romberg genau dort unter dem Wilo-Firmengelände liegen. Das Fundament der Grabkapelle misst etwa 15 Meter mal 15,80 Meter, die Kapellenmauern sind etwa zwei Meter breit. Insgesamt haben die Experten 15 Gruftanlagen aus Ziegelstein dokumentiert, darunter zwei sehr kleine Grüfte für Kleinkinder und eine Doppelgruft. Darin sind sogar noch menschliche Knochenreste gefunden worden. Das berichtet das Dortmunder Stadtportal.

Sensationsfund in Dortmund! Auf dem Gelände von Wilo wurde die Gruft einer mächtigen Bergwerksfamilie freigelegt. Foto: Dortmund-Agentur / Roland Gorecki

Die Industriellenfamilie hat die Ära des Steinkohleabbaus im Ruhrpott geprägt, gehörte schon im 17. Jahrhundert wegen ihres mutigen Einsatzes innovativer Technologien zu den reichsten und einflussreichsten Bergwerksfamilien. Clemens Conrad von Romberg (1803-1869) hat für sich und seine Familie eine standesgemäße Begräbnisstätte errichten lassen. Die Kapelle und der umgebende Friedhof sind durch eine Mauer begrenzt worden, der Zutritt erfolgt über ein Eisentor.

Grabkapelle ist verschlossen und in Vergessenheit geraten

1913 ist sie wegen Bergschäden fast eingestürzt, deshalb hat ein Enkel vom Bauherrn Clemens Conrad eine Kirche in Buldern (Kreis Coesfeld) gekauft und sie zu einer Gruftkirche mit 48 Sargnischen umbauen lassen. Daraufhin sind alle Bestattungen von Dortmund nach Buldern überführt worden.

Die Stadt erwägt jetzt, die Gruft als Bodendenkmal herzurichten. Foto: Dortmund-Agentur / Roland Gorecki

Heimatforscher Willi Garth erklärt dem Stadtportal: „Kurz vor dem ersten Weltkrieg entschloss man sich, die sterblichen Überreste aller dort bestatteten Ahnen nach Buldern zu überführen.“ Der Stammsitz der Familie ist aufgegeben, die Grabkapelle bis auf die Grundmauern abgetragen worden. Das Friedhofsareal selbst ist dann durch eine dicke Betondecke verschlossen worden – und bis vor wenigen Jahren in Vergessenheit geraten.

Stadt Dortmund will Grabkapelle als Bodendenkmal erhalten

Die Denkmalbehörde der Stadt Dortmund fordert jetzt die Erhaltung der Kapelle, auch das Unternehmen Wilo ist am Erhalt interessiert. Das Unternehmen hat deshalb eine digitale Rekonstruktion des Bodendenkmals initiiert – die ehemalige Familienkapelle wird als eingetragenes Bodendenkmal der Stadt Dortmund geführt, Besucher können sie dann via Smartphone oder Tablet erleben.

Eine große Entdeckung also für die ganze Stadt und das ganze Ruhrgebiet.

Erst im Sommer haben Bauarbeiter in Dortmund historische Relikte freigelegt. Sie sind dabei auf bauliche Überreste des Ostentores sowie Teile des mittelalterlichen Hellwegpflasters gestoßen. Warum auch diese Funde sensationell sind, erfährst du hier. (mg)