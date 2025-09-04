Dortmund: Tierschützer fassungslos! Werden Wildvögel getötet? „Sind tief bestürzt“

Es sind unvorstellbare Zustände für Tierschützer, die in Dortmund herrschen! Der Grund: Die Auffang- und Auswilderungsstation für Wildvögel in Dorstfeld soll geschlossen werden. Zumindest, wenn es nach dem Veterinäramt geht. Eine Schließung hätte wohl fatale Folgen, denn seit über 40 Jahren werden dort von Betreiber Ewald Ferlemann verletzte und verwaiste Vögel wieder aufgepäppelt und in die Wildnis entlassen.

Jetzt haben sich Tierfreunde und -schützer zusammengetan, sogar eine Petition ins Leben gerufen, um die jahrzehntelange Institution in Dortmund doch noch vor dem Aus zu schützen. Die Resonanz ist groß, schon über 14.000 Unterschriften sammelte man über die Petitionsplattform Change.org. Genug, um auch die Stadtpolitik auf das Anliegen aufmerksam zu machen…

Dortmund: Tierschützer fassungslos! Werden Wildvögel getötet?

„Wohin sollen die verletzten und verwaisten Tiere in Zukunft gebracht werden? Weit und breit gibt es niemanden, der sich so um die Tiere kümmern kann wie Herr Ferleman. Durch seine jahrelange Arbeit rettete er nachweislich das Leben von mehr als 10.000 Vögeln. Er eignete sich fachkundiges Wissen an, das unentbehrlich für Dortmund und Umgebung ist“, heißt es in der Erklärung der Tierschützer.

Im Jahr 2022 brach in der Wildvogelstation die Vogelgrippe aus. Das Veterinäramt sah damals keine andere Möglichkeit als alle dort lebenden Tiere zu töten. Dabei würde die Station heute alle Auflagen erfüllen: „Die Entscheidung des Veterinäramtes, jetzt erneut einige Wildvögel zu töten und die Station zu schließen, ist unverständlich und darf nicht die Lösung ein! Wir sind tief bestürzt!“

Bürgermeister schaltet sich ein

Und tatsächlich kann gejubelt werden – zumindest vorerst. Denn wie DER WESTEN erfahren hat, darf die Wildvogelstation doch noch weiterbetrieben werden. Denn Dorstfelds Bezirksbürgermeister Norbert Schilff (SPD) persönlich hat sich hinter die Sache geklemmt – und gemeinsam mit Veterinäramt und Betreiber eine Lösung erarbeitet. „Die flugunfähigen Tiere können erstmal weiter dort leben und müssen nicht weitergegeben oder gar getötet werden“, freuen sich die Petitionsstarter. Bleibt zu hoffen, dass schon bald auch eine langfristige Lösung gefunden werden kann.