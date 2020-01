Dortmund: Widerliche Tat! Täter hinterlassen verbotene Schmierereien auf Friedhof

Dortmund. Solche Taten machen fassungslos: Eine oder mehrere Unbekannte haben am vergangenen Wochenende widerliche Schmierereien auf einem Friedhof in Dortmund hinterlassen.

Mehrere Gräber wurden mit Farbe verschmiert!

Dortmund: Motiv ist wohl klar

In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag schmierte der oder die Unbekannte Buchstaben, Schriftzüge und Hakenkreuze in schwarzer Farbe auf 19 Grabsteine in Dortmund-Bövinghausen.

---------------------------

Mehr News:

Ruhrgebiet: Nachthimmel hell erleuchtet – das steckte hinter dem Feuer-Spektakel

Dortmund: Schüsse auf Krankenhaus – Polizei landet Erfolg

Dortmund: Polizisten sind auf A45 unterwegs – als sie DAS sehen, stoppen sie den Fahrer sofort!

Dortmund: Polizei macht diesen Schnappschuss – und sendet eine dringende Warnung!

---------------------------

Polizei sucht Täter

Jetzt sucht die Polizei nach dem oder den Tätern der offenbar rassistisch-motivierten und zugleich respektlosen Tat. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0231 - 132 7441 melden.