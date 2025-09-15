Dortmunder überraschen Jugendlichen beim Wildpinkeln – dann wird es blutig!

Ein Streit auf offener Straße in Dortmund eskalierte in der Nacht zum Sonntag (14. September). Zwei Männer gerieten mit zwei Jugendlichen aneinander, als sie einen davon vom Wildpinkeln abhalten wollten. Wenig später zog einer der Jugendlichen ein Messer und verletzte einen Dortmunder leicht.

Die Täter flüchteten, doch die Polizei konnte einen der Jugendlichen bereits fassen. Nach dem zweiten wird weiterhin gefahndet. Was genau passiert ist und wie der aktuelle Stand der Ermittlungen aussieht, erfährst du hier.

Messerangriff auf Dortmunder nach Streit

Der Vorfall ereignete sich auf dem Wickeder Hellweg in Dortmund gegen drei Uhr. Zwei Männer (28 und 32 Jahre alt) beobachteten, wie einer der Jugendlichen gegen eine Hauswand urinieren wollte. Der 28-Jährige forderte ihn lautstark auf, dies zu unterlassen.

Daraufhin reagierten die Jugendlichen aggressiv und gingen auf die Männer zu. Einer von ihnen versuchte, den 32-Jährigen zu schlagen. Dieser konnte zunächst ausweichen, wurde jedoch von seinem Begleiter mit einem Messer verletzt, als er die Straßenseite wechseln wollte.

Fahndung in Dortmund: Zeugen dringend gesucht

Der verletzte Mann erlitt eine Stichwunde in der Schulter und Schnittverletzungen am Unterarm. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus bestand keine Lebensgefahr. Die Täter flüchteten in der Nacht, doch die Polizei ist den Jugendlichen in Dortmund auf der Spur.

Einen 16-Jährigen konnte die Polizei kurz nach der Tat festnehmen. Er soll den Faustschlag versucht haben. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung übergaben die Beamten ihn an seine Mutter. Ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zweiter Täter in Dortmund auf der Flucht

Die Suche nach dem Messerangreifer läuft weiter. Die Polizei beschreibt den Flüchtigen: 17 bis 18 Jahre alt, lange schwarze Haare zum Zopf gebunden, leichter Oberlippenbart, schwarze Jacke und blaue Jeans. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Mitten in Dortmund sorgt diese Tat für Unruhe. Die Ermittlungen gehen weiter, um den zweiten Täter für den Messerangriff ausfindig zu machen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.