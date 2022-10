Dortmund: Betrüger versucht es mit mieser Whatsapp-Masche – er ahnt nicht, mit wem er es zu tun hat

In Dortmund hat ein Betrüger eine Frau mit einer ganz miesen Nummer übers Ohr hauen wollen. Doch sein Versuch ging komplett in die Hose. Denn was der Absender nicht wusste: Er hatte soeben einer Polizistin aus Dortmund geschrieben.

Die hatte gleich die passende Antwort für den Betrüger bereit. Blöd gelaufen, heißt es wohl in so einem Fall.

Dortmund: Polizistin enttarnt Masche –„Lieber Betrüger“

„Hallo Mama/Papa, das ist meine neue Nummer. Mein Handy ist kaputt gegangen. bitte schreib mir eine Nachricht auf Whatsapp.“ Diese Nachricht mit einem angehängten Kuss-Smiley erschien am Donnerstag (20. Oktober) auf dem Handy der Dortmunder Polizisten.

„Blöd nur, dass die Kollegin keine Kinder hat“, berichtet die Polizei Dortmund. Die Beamtin hatte also wenig Probleme damit, den Absender als Betrüger zu identifizieren. Ihre Antwort: „Lieber Betrüger. Ich bin weder deine Mama noch dein Papa. Ich bin Polizistin. Und weiß daher genau, was du willst. Sorry, aber hier gibt’s nix zu holen.“

Polizei Dortmund jagt Betrüger

Dazu fertigte die Beamtin sofort eine Anzeige. Die Experten des Fachkommissariats sind dem Absender nun auf der Spur. Die Polizei Dortmund bittet darum, jede solcher Betrugsversuche zur Anzeige zu bringen. Denn hinter der netten Nachricht steckt eine miese Masche.

Betrüger versuchen sich auf diese Weise als Angehörige auszugeben und schildern im zweiten Schritt schnell eine Notsituation. Immer wieder gehen sie dabei so überzeugend vor, dass ihre Opfer bereit sind, zu helfen. Viele Betrugsopfer haben dabei schon reichlich Bargeld verloren. Die Polizei rät deshalb, im Zweifel lieber die betreffenden Angehörigen über die bekannten Kontaktdaten anzurufen und weiter:

Niemals Auskünfte über finanzielle Situation am Telefon geben

Niemals Geld und Wertgegenstände an unbekannte Personen abgeben

Im Zweifelsfall den Notruf 110 wählen

Außerdem sei es ratsam mit Angehörigen über solche Betrugsmaschen zu sprechen. Insbesondere Älteren sind solche Methoden häufig nicht bekannt und fallen daher häufiger darauf herein.