Dortmund: Tierschützer wollen Schafe aus eisiger Kälte retten – was der Hirte dann macht, ist unfassbar

Ein unfassbares Bild, das den Tierschützern in Dortmund aufgetan hat: Schafe in eisiger Kälte und Schnee schutzlos auf der Weide.

Dortmund. Ein unvorstellbarer Fall beschäftigt Tierschützer in Dortmund!

Der Schneechaos und eisige Temperaturen haben auch Dortmund heimgesucht, in einigen Gegenden sind zweistellige Minusgrade und bis zu 40 Zentimeter hoher Schnee gemessen worden. Und trotzdem steht eine Schaf-Herde auf einer Weide an der Deusener Straße in Dortmund – ohne Futter, ohne Rückzugsort, der Kälte und dem Schnee schutzlos ausgeliefert.

Die Tierschützer von „Arche 90“ wollen die Schafe aus der eisigen Kälte retten – was der Hirte aber dann macht, ist unfassbar!

Dortmund: Tierschützer wollen Schafe vor Kälte schützen – Hirte reagiert unfassbar

Wie die Tierschutzorganisation auf ihrer Webseite erklärt, leiden vor allem die Lämmer schreckliche Kälte-Qualen. Viele von ihnen hätten noch nicht mal ein dichtes Fell, würden auf der Weide zittern. Und Milch gibt es auch kaum, da die Mutterschafe unter dem dichten Schnee kaum Gras finden würden, das nicht gefroren ist.

Die Tierschützer sind deshalb gemeinsam mit einer Tierärztin am Sonntag vor Ort gewesen – die Medizinerin ist angesichts der Zustände selbst schockiert gewesen. „Arche 90“-Mitglied Gabi Bayer erklärt: „Kommt ein Lamm bei diesen Minusgraden auf die Welt, überlebt es nicht lang.“ Deshalb seien besonders die trächtigen Schafe in Gefahr, die mit den neugeborenen Lämmern eigentlich sofort in einen warmen Stall müssten.

Rund 50 Schafe müssen noch bei Minusgraden in Dortmund ausharren. Der Hirte zeigt sich uneinsichtig. Foto: Arche 90

Die Tierschutzorganisation hat mit Kenntnis der zuständigen Amtstierärztin eigentlich vorgehabt, die Tiere selbst abzutransportieren, da der Schäfer nicht erreichbar gewesen war – als er dann aber doch an der Weide aufgetaucht ist, kam es zum Tumult! Es ist dann doch zu einem Kompromiss gekommen: Der Schäfer sollte seine Hütehunde holen, um die Mutterschafe und sechs Lämmer zusammenzutreiben und in einen Stall zu bringen.

Sogar die Tierärztin ist von der Lage in Dortmund schockiert gewesen

Am Montagmorgen hat „Arche 90“ dann die Situation kontrolliert. Dann der Schock: Der Hirte hatte nur die Lämmer eingesammelt, die Muttertiere einfach zurückgelassen! Es sei unklar, wo sich die Lämmer aktuell befinden. Für die Muttertiere habe die Trennung dramatische Folgen: Da die Lämmer nicht mehr an den Zitzen ihrer Mütter saugen konnten, staue sich die Milch im Euter – das wiederum führt zu Schwellungen und Entzündungen. „Arche 90“ hat erneut das Veterinäramt informiert, der Amtsleiter hat dann vor Ort nochmal mit dem Schäfer gesprochen.

Vergebens, denn: Die Muttertiere, die unter einem geschwollenen Euter leiden, sind weiterhin unversorgt geblieben. Dazu haben die Tierschützer noch ein Neugeborenes auf der Weide entdeckt, das in der Kälte in Lebensgefahr schwebt. Erst nach viel Druck hat der Hirte das Jungtier und seine Mutter abtransportiert.

Dortmund: „Arche 90“ plant jetzt, Politik und Landesveterinäramt einzuschalten

Die rund 50 übrigen Schafe haben Hunger gelitten, deshalb hat eine Nachbarin einen großen Heuballen organisiert. „Arche 90“-Vorsitzende Heike Beckmann sagt auf der Vereinswebseite: „Die Tiere haben sich direkt auf das Futter gestürzt, binnen eines Tages war fast alles weg.“ Jetzt will „Arche 90“ schwere Geschütze auffahren und mehrere Lokalpolitiker kontaktieren, womöglich auch das Landesveterinäramt in Arnsberg kontaktieren.

Die armen Tiere sind extrem hungrig gewesen, haben sich auf den von einer Nachbarin organisierten Heuballen gestürzt. Foto: Arche 90

Eine schreckliche Wendung dann am Freitag: In einer orangefarbenen Mülltonne an einem Stall haben „Arche 90“-Mitglieder tote Lämmer und ein totes Muttertier gefunden. Gabi Bayer: „Wir konnten uns nicht mal einen Überblick verschaffen, wie viele Tiere dort drin lagen, denn das Mutterschaf war bereits so stark gefroren, dass es sich nicht bewegen ließ.“

Tote Lämmer und Mutterschaft in Mülltonne gefunden

Die Tierschutzorganisation befürchtet, dass es sich um DIE Tiere handelt, die eingestallt werden sollten. Gabi Bayer weiter: „Wir sind uns nicht mal sicher, ob die Tiere bereits tot waren, als sie in der Tonne landeten.“ Sowohl die Polizei als auch das Veterinäramt sind informiert worden. Passiert sei aber vorerst nichts. „Das Veterinäramt hat den Fall dokumentiert und zur Kenntnis genommen. Die Tiere wurden allerdings nicht beschlagnahmt.“

Ein totes Lamm in einer Mülltonne. Foto: Arche 90

Man könne die Todesursache nicht herausfinden, hieß es. Außerdem sei der Arche untersagt worden, die Tiere abzutransportieren. Die Kadaver seien Eigentum des Schäfers, hätten Mitarbeiter des Veterinäramtes der Tierschutzorganisation mitgeteilt. (mg)

