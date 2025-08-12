Lebensgefahr im Dortmunder Westpark – „Es passiert lautlos“

Naherholungsgebiete wie der Westpark in Dortmund sollten eigentlich zur Entspannung dienen. Blöd nur, wenn man sich mit einem Besuch in Lebensgefahr begibt.

Das klingt jetzt ziemlich dramatisch, aber es ist nicht ganz abwegig. Denn wie die Stadt Dortmund im Gespräch mit DER WESTEN verraten hat, kam es in den vergangenen Wochen im Westpark in Dortmund zu mehreren Astbrüchen. Und die könnten natürlich im Ernstfall übel enden.

Lebensgefahr im Westpark Dortmund – „Es passiert lautlos“

„In den vergangenen Wochen kam es im Westpark und in anderen Grünanlagen zu mehreren Astbrüchen“, teilte die Stadt Dortmund mit und bestätigte damit eine Diskussion in einer lokalen Facebook-Gruppe. Weiter hieß es: „Ein Grund dafür war starker Wind oder Sturm. Dabei können Äste abbrechen – das ist nicht vermeidbar.“ Ein weiterer Grund sei aber auch die anhaltende Trockenheit, die zu der Zeit des Posts in NRW noch herrschte. Daraus resultieren dann mitunter sogenannte „Sommerbrüche“.

Hierzu erklärt die Stadt Dortmund: „Unter Sommerbruch versteht man das Abbrechen großer, begrünter Äste, auch von gesunden Bäumen. Dieses Abbrechen kündigt sich vorher nicht an. In der Regel passiert es lautlos, auch bei vollkommener Windstille.“ Der Grund ist vermutlich eine zu geringe Wasserversorgung der Seitenäste, so dass der Baum mehr oder minder gezwungen ist, einen gesunden Ast abzuschmeißen. Dieser „Trick“ der Natur verringert dann die Verdunstungsfläche. Eigentlich clever! Doch Besucher von Grünanlagen und Wäldern sollten auf der Hut sein!

Bäume werden regelmäßig kontrolliert

Besucher des Westparks in Dortmund werden sich jetzt fragen, wie sie sich schützen können beziehungsweise was dagegen unternommen wird

Auch da hat die Stadt eine Antwort: „Die Bäume im Westpark werden nach den Empfehlungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. regelmäßig auf die Verkehrssicherheit kontrolliert, um mögliche Gefahren rechtzeitig zu erkennen und notwendige Maßnahmen einzuleiten. Dennoch lassen sich Astbrüche nicht vollständig verhindern.“ Das heißt: Augen auf beim Spaziergang durch Grünanlagen!

