Gratis zur Handball-WM der Frauen in Dortmund – was du dafür tun musst

Die Vorfreude in Dortmund steigt: Vom 2. bis 9. Dezember ist die Westfalenhalle Gastgeber für die Hauptrunde der Handball-WM der Frauen. Die besten Teams der Welt kämpfen hier um den Einzug ins Halbfinale. Highlight: Am 3. Dezember finden gleich drei Begegnungen und ein Besuch im „Fan Village“ statt.

Wer das sportliche Event in Dortmund nicht verpassen will, hat am Sonntag (12. Oktober) nun die einmalige Gelegenheit auf Tickets – und zwar vollkommen kostenlos! Was du dafür tun musst, erfährst du hier.

Gratis-Tickets für Dortmunder Handball-Fans

Die Dortmunder 21-Gruppe, die unter anderem DSW21, DEW21 und DOKOM21 umfasst, zeigt sich als Top-Sponsor besonders fanfreundlich. Wer am Sonntag, 12. Oktober, im Trikot eines Dortmunder Handballvereins zum Verbandsliga-Derby zwischen dem ASC 09 und der DJK TuS 23 Oespel-Kley kommt, darf sich über ein besonderes Geschenk freuen. Nach Abpfiff gibt’s zwei WM-Tickets – verteilt vom Maskottchen »Kim«.

„Wir haben das Derby zwischen dem ASC 09 und Oespel-Kley ausgewählt, weil es ein Spitzenspiel ist und ohnehin zahlreiche Zuschauer*innen anlocken wird“, erklärt Thomas Steffen, Marketing-Chef der 21-Gruppe. „Für unsere Ticket-Aktion am 12. Oktober wünschen wir uns eine bunte Tribüne mit vielen Handballfans in unterschiedlichsten Trikots, die auf diese Weise signalisieren: Dortmunds Handball-Familie freut sich auf die Weltmeisterschaft vor der Haustür!“

Dortmund setzt auf Gemeinschaftsgefühl

Das „Fan Village“ in der Westfalenhalle bietet während der WM ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. In den Eintrittskarten sind sowohl der Zugang zum »Fan Village« als auch die kostenlose Nutzung des ÖPNV enthalten. Die 21-Gruppe will damit Handballfans aus allen Dortmunder Stadtteilen zusammenbringen – von Dorstfeld bis Husen-Kurl, von Brechten bis Hombruch.

Auch der ASC 09 zeigt Teamgeist und steuert seinen Beitrag zur Aktion bei. Der Eintritt zum Derby gegen Oespel-Kley wird für alle Erwachsenen auf nur vier Euro reduziert. Kinder und Jugendliche haben wie üblich freien Eintritt. „Es wäre toll, wenn viele Fans im Trikot ihres Dortmunder Heimatvereins kommen würden“, sagt Philipp Meisel, der für Finanzen und Marketing beim ASC 09 verantwortlich ist.