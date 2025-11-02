Bitter für Grönemeyer-Fans – in Dortmund dauerte es keine 30 Minuten

Nicht einmal eine halbe Stunde hat es gedauert, bis die Tickets für das Herbert Grönemeyer Konzert in Dortmund ausverkauft waren. Nach dem Eventim-Presale am Mittwoch (29. Oktober) ging der offizielle Verkaufsstart am Donnerstag um 10 Uhr los. Nur wenige Minuten später blickten einige Fans bereits in die Röhre.

Sie werden nun keine Tickets mehr für das Event am 17. Februar 2026 in der Dortmunder Westfalenhalle ergattern können. Doch es gibt noch Hoffnung.

Herbert Grönemeyer verlängert Akustik-Tour und kommt nach Dortmund

Der Termin in Dortmund ist übrigens der einzige in NRW im kommenden Jahr und Teil der „Mittendrin Akustisch“-Tour des Bochumer Urgesteins. Erst am Montag (27. Oktober) hatte der Sänger angekündigt, weitere Termine nachzulegen – ganze acht.

Die neuen Termine der „Mittendrin Akustisch“-Tour von Herbert Grönemeyer:

7.02.2026: Hannover, ZAG arena

9.02.2026: Berlin, Uber Arena

10.02.2026: Hamburg, Barclays Arena

12.02.2026: Mannheim, SAP Arena

14.02.2026: München, Olympiahalle

17.02.2026: Dortmund, Westfalenhalle

15.02.2026: Zürich, Hallenstadion

19.02.2026: Wien, Stadthalle

Dabei ist auch der 7. Februar in Hannover bereits ausverkauft. Für Berlin, München und Mannheim gibt es noch Tickets, für Hamburg sogar Premium-Tickets oder das Premium-Paket „Skyloft“. Doch auch für Hannoveraner und Dortmunder gibt es noch Hoffnung.

Herbert Grönemeyer in Dortmund: Tickets im Fan-Sale

Wer „Mensch“, „Männer“ oder „Alkohol“ unbedingt in der Westfalenhalle live hören möchte, muss jedoch nicht den Kopf in den Sand stecken oder Stunden Online-Recherchen auf sich nehmen. Denn es gibt noch den Fan-Sale bei Eventim. Stand Donnerstag 11 Uhr sind darüber noch Tickets auf den Rängen oder sogar Stehplätze verfügbar.

Doch auch hier heißt es: schnell sein! Die Karten sind bestimmt schnell weg. Allerdings könnten es zwischendrin immer wieder Nachschub geben. Ein gelegentlicher Blick auf die Seite könnte sich daher lohnen.