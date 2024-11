Weihnachtsmarkt Dortmund: Kurz vor der Eröffnung kommt Wut auf – „Schwachsinn“

Es sind noch ein paar Tage hin, bis der Weihnachtsmarkt in Dortmund eröffnet wird – doch schon jetzt macht sich bei einigen künftigen Besuchern Unmut breit.

Der Grund klingt banal, sorgt jedoch seit einigen Jahren für Diskussionen. Es geht nicht um Preise oder das Stände-Angebot auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund – sondern schlicht und ergreifend um den Namen!

Dortmund: Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsstadt?

Moment – der Name? Derartige Diskussionen gab es in den vergangenen Jahren bei vielen Weihnachtsmärkten. Gerade dann, wenn diese in „Wintermarkt“ oder „Lichtermarkt“ umbenannt wurden, damit sich Besucher ohne Bezug zum christlichen Glauben oder dem Weihnachtsfest nicht ausgeschlossen fühlen. Doch das ist überraschenderweise in Dortmund gar nicht der Fall.

Hier ist nach wie vor das „Weihnachten“ im Namen – aber dafür fehlt der „Markt“. Bis 2018 fand noch der Weihnachtsmarkt Dortmund statt. Seit 2019 ist es die „Dortmunder Weihnachtsstadt“. Und den Namen trägt das Event auch in diesem Jahr.

Die Idee vor fünf Jahren war es laut den Veranstaltern, „die Urbanität Dortmunds“ im Namen des Weihnachtsmarktes hervorzuheben. Um es sich dennoch nicht mit den Traditionalisten zu verscherzen, formulierte man es wie folgt: In der Dortmunder Weihnachtsstadt gibt es den Dortmunder Weihnachtsmarkt. Die Stadt ist quasi der Oberbegriff für das gesamte, festlich geschmückte Dortmund während der besinnlichen Vorweihnachtszeit.

Doch das glättete die Wogen nur geringfügig. Die Idee stößt bei vielen Besuchern auch nach einem halben Jahrzehnt noch immer auf Gegenwehr.

„Wann wird das endlich begriffen?“

Unter dem offiziellen Ankündigungsbeitrag der Dortmunder Weihnachtsstadt auf Facebook melden sich gleich mehrere aufgebrachte Besucher in den Kommentaren zu Wort – und machen deutlich, dass ihnen der „neue“ Name auch im Jahr 2024 noch immer nicht passt.

Ein Auszug:

„Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Wann wird das endlich begriffen?“

„Es heißt Weihnachtsmarkt!!“

„Schwachsinn!“

„Für mich immer noch Weihnachtsmarkt!!!“

„Wir brauchen keine Weihnachtsstadt, das ist und bleibt unser Weihnachtsmarkt.“

„Schön, dass der WeihnachtsMARKT stattfindet.“

Die Dortmunder Weihnachtsstadt wird am 21. November 2024 eröffnet – und endet am 30. Dezember 2024.