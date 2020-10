Dortmund: Anwohner streiten sich über eine Entdeckung am Hansaplatz.

Dortmund: Mann läuft durch Innenstadt – und kann nicht fassen, was er sieht! „Was für eine Verschwendung!“

Dortmund. Im Gegensatz zu vielen anderen NRW-Städten hat Dortmund seinen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr noch nicht abgesagt. Mit den steigenden Corona-Zahlen könnte das allerdings nur eine Frage der Zeit sein.

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt laufen in Dortmund allerdings auf Hochtouren. Das sorgt für hitzige Diskussionen.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Lage in NRW kannst du hier verfolgen >>>

Dortmund baut größten Weihnachtsbaum der Welt auf – „Was für eine Verschwendung“

In einer lokalen Facebook-Gruppe hat ein Anwohner ein Foto vom Aufbau des größten Weihnachtsbaums der Welt geteilt. Seine Entdeckung in der Innenstadt kommentierte er mit den Worten: „Was für eine Verschwendung.“

Auf dem Dortmunder Hansaplatz haben die Aufbauarbeiten für den größten Weihnachtsbaum begonnen. Foto: Dominik Göttker / DER WESTEN

Mit seiner Meinung steht der Mann nicht alleine da. Schließlich übernimmt die Stadt in diesem Jahr ausnahmsweise die Kosten von 300.000 Euro für den Aufbau, um die Schausteller zu entlasten. Denn auf die kommen erhöhte Kosten durch die Hygieneauflagen hinzu.

Doch es gibt auch zahlreiche Befürworter des Aufbaus. „Was genau ist die Verschwendung? Dass eine Firma daran Geld, verdient da heulen sie alle rum wegen Corona und Kurzarbeit und wenn sie arbeiten ist auch Kacke?“, antwortet einer unter dem Post.

------------------------------------

• Mehr Nachrichten aus Dortmund:

Schon wieder Brand im Dortmunder Westen der Stadt – Polizei ließ Verdächtige laufen

Dortmund verwandelt sich in München: Mitten in die Innenstadt kommt dieses Restaurant

• Top-News des Tages:

NRW: Polizei erwischt Mann mit seiner Schwiegermutter nachts auf Spielplatz – ihre Ausrede ist hanebüchen

Ikea-Kunde außer sich, weil er nicht ins Möbelhaus darf – „Absolute Frechheit“

-------------------------------------

Weihnachtsbaum in Dortmund: Wahrzeichen oder Verschwendung?

Seit zwei Jahrzehnten wird der größte Weihnachtsbaum der Welt alljährlich am Hansaplatz in Dortmund aufgestellt und lockte schon Millionen Besucher an.

Und genau darin sehen einige Dortmunder in Corona-Zeiten das Problem: „Da werden viele wieder aus den anderen Ländern kommen und wie soll man Abstand halten und sich schützen bei so vielen Menschen?“, kommentiert eine Dortmunderin bei Facebook.

Dabei soll es nach bisherigen Plänen ein Hygienekonzept geben, das unter anderem Eingangskontrollen am Hansaplatz vorsieht. Außerdem sollen die Stände auf den gesamten Innenstadtbereich verteilt werden.

Kontroverse auch in Gelsenkirchen

Für viele ist klar, dass der Baum so oder so aufgebaut gehört:

Finde es super, dass man ihn auch dieses Jahr baut

Der Weihnachtsbaum sollte ein Symbol werden. Ich freue mich drauf

Nein gut! Es ist ein Wahrzeichen

Auch in Gelsenkirchen haben die Aufbauarbeiten für den berüchtigten Kugelbaum gestartet. Wie genervt manche Anwohner davon sind, liest du hier >>> (ak)