Dortmund: Weihnachtsmarkt-Fans können sich freuen! An DIESEN Plätzen werden nun doch Buden aufgebaut!

Dortmund. Das verdammte Coronavirus!

Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr in deutschen Großstädten kaum noch Weihnachtsmärkte, wie man sie kennt und liebt. Dortmund ist da leider keine Ausnahme. Doch Weihnachtsmarkt-Fans können sich trotzdem freuen, denn: An einigen Plätzen in Dortmund werden trotz Corona Buden aufgebaut! Das berichten die „Ruhr Nachrichten“.

Dortmund: Weihnachtsmarkt-Fans können sich freuen

Die Stadt reagiert auf die anhaltende finanzielle Not der Händler, stellt deshalb Plätze in der Innenstadt und einigen Stadtteilen zur Verfügung. Auch wenn die „Dortmunder Weihnachtsstadt“ mit rund 300 Ständen nicht annähernd ersetzt werden kann, sollen immerhin etwa zwölf Stände aufgebaut werden – mit großen Abständen, in der ganzen Stadt verteilt.

Nur wenige Stände gibt es um die Rheinoldikirche in Dortmund. Foto: imago images / Olaf Döring

Oberbürgermeister Thomas Westphal (53, SPD) erklärt: „Es sollen Lebensmittel und Waren verkauft werden können, die man so beispielsweise auch im Rahmen der Weihnachtsstadt hätte kaufen können. Wir haben einen guten Weg gefunden, den Dortmunder Schaustellern noch Teile des Weihnachtsgeschäfts zu ermöglichen.“ Geplant seien vor allem Stände mit gebrannten Mandeln und anderen Süßwaren und Imbiss-Stände. Glühwein ist in Corona-Zeiten kein Thema.

------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

------------------------

HIER werden Buden aufgebaut

Nördlich der Reinoldikirche zwischen dem Platz von Leeds und Reinoldipylon soll es fünf Stände geben. Einen Stand wird es an der Katharinenstraße, zwei an der Kampstraße, drei am Alten Markt und zwei an der Kleppingstraße geben. Die meisten Angebote in der City sind erst einmal bis zum 23. Dezember, ein Teil immerhin bis zum 30. Dezember geplant. Verkaufsstart soll laut den „Ruhr Nachrichten“ möglichst vor dem Wochenende sein.

------------------------

Mehr News aus dem Ruhrpott:

++ Essen: FDP-Politiker empfiehlt Wegzug aus Altenessen – DAS sagen jetzt Menschen vor Ort! „Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich wegziehen“ ++

++ Aldi in Bochum: Discounter schmeißt ältere Dame aus Laden – 79-Jährige fühlt sich „wie den letzten Dreck behandelt“ ++

++ Essen: Weihnachtsmarkt 2020 abgesagt – auf die Peru-Kartoffel musst du trotzdem nicht verzichten! ++

------------------------

Damit kann der Duft von gebrannten Mandeln und Gewürzen trotzdem durch Dortmund wehen. Und nächstes Jahr hoffentlich wieder endlich Glühwein ausgeschenkt werden.

------------------------

Weitere Top-Themen:

++ ZDF: Ingo Nommsen macht Schluss bei „Volle Kanne“ – „Ich weine und ich kann nicht mehr aufhören“ ++

++ München: Furchtbare Tragödie! Frau will Lkw anhalten – dann wird sie überfahren ++

------------------------

Eine neue Medizintechnik soll im Kampf gegen Corona helfen – und Dortmund könnte als erster davon profitieren! Das „Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Prof. Dr. Uhlenbrock und Partner“ in Dortmund markiert weltweit den ersten Standort, an dem die Technologie angewandt wird. Worum es geht und wie die neue Technik gegen Corona helfen soll, erfährst du hier! (mg)