Weihnachtsmarkt Dortmund: BVB-Fans wegen Tasse sauer – „Nicht zu entschuldigen“

Dortmund Weihnachtsmarkt: Ein blauer Signal-Iduna-Park?? BVB-Fans glauben nicht, was sie da sehen.

Dortmund. Die neue Glühwein-Tasse vom Weihnachtsmarkt Dortmund wurde vorgestellt! 0,2 Liter bietet der Krug Platz.

ABER: Zwei Details sorgen für Verwirrung, eines davon sogar für richtig Ärger – und zwar bei den Fans von Borussia Dortmund! Erst vor Tagen gab es einen Aufreger, als ein Gerüstbauer mit Schalke-Schal ganz oben auf dem Tannenbaum des Dortmunder Weihnachtsmarkts thronte. Alle Reaktionen zu dem Vorfall gibt es >>> hier.

Nun der zweite Fauxpas! Auf Facebook präsentierte die Dortmunder Weihnachtsstadt die Glühwein-Tasse für die Weihnachtszeit. Zwei Details darauf sorgen für Verwirrung, eines davon sogar für Zorn.

Dortmund Weihnachtsmarkt: Tasse mit merkwürdigem Aufdruck

Über die Tatsache, dass dort noch „Dortmunder Weihnachtsmarkt“ anstatt des vor wenigen Wochen geänderten Namen „Dortmunder Weihnachtsstadt“ geschrieben steht, hätten sicher viele problemlos hinwegsehen können. Denn der neue Name wurde lebhaft diskutiert. Doch ein anderes Detail geht aus Sicht einiger Fans gar nicht.

Dabei bekommt das Design grundsätzlich positives Feedback von vielen Dortmundern. Auf Facebook kommentieren sie:

„Sehr schön deutlich besser, als die mit dem Elchkopf vom letzten Jahr und zum Glück mal eine andere Farbe und nicht mehr Rot.“

„Sehr schöne Tasse. Kann es kaum erwarten bis Donnerstag ist. Werde mir dann sofort eine kaufen.“

„Die ist so schön! Freue mich auf den Glühwein und werde mir wie jedes Jahr wieder eine Tasse mit nach Hause nehmen!“

Einige Nutzer erkennen in der Tasse jedoch auch einen alten Bekannten in der Tasse wieder. Denn die Herzchenform gab es bereits 2011. Damals allerdings noch in knallrotem Design mit Christbaumkugeln und einem Engel.

Das BVB-Stadion in blau? BVB-Fans sind erzürnt. Foto: Weihnachtsmarkt Dortmund

BVB-Fan entdeckt dieses Detail

Doch nicht alle sind rundum zufrieden mit der Tasse. Und das nicht nur, weil deren Inhalt dieses Jahr 50 Cent teurer werden soll als 2018.

„Das darf ja wohl nicht wahr sein... Der Signal Iduna Park ist in blau auf dem Becher dargestellt... Wie konnte denn das passieren?!“, fragt er geschockt.

Blauer Signal Iduna Park?!

Tatsächlich kann man auf der Tasse unten rechts im Hintergrund den Signal Iduna Park erkennen – in kräftigem Blau. Eine Nutzerin stimmt der Kritik zu: „Das geht gar nicht.“ „Blaues BVB Stadion - Sorry, da bringe ich mir lieber einen Pappbecher mit“, schreibt auch eine andere Userin mit Wut im Bauch.

Für den ein oder anderen BVB-Fan könnte auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund der Blick auf die Glühweintasse in der Hand also diesen Winter mit Wehmut verbunden sein.

Der Chef der Dortmunder Weihnachtsstadt räumte auf Nachfrage ein; „Das war eine Dummheit und ist nicht zu entschuldigen. Das blaue Stadion ist sowohl uns als auch dem Hersteller der Tassen durchgegangen. So etwas wird nie wieder passieren.“ (dav)