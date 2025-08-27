Beliebter Dortmunder Weihnachtsmarkt fällt 2 Jahre aus – und das ist nicht das einzige Event

Dortmunder müssen jetzt stark sein: Das beliebte Schloss Bodelschwingh, bekannt für seinen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt, bleibt vorerst still. Die Feiertage ohne die magische Atmosphäre des Marktes zu verbringen, ist eine bittere Nachricht für viele. Doch umfangreiche Sanierungsarbeiten am historischen Gebäude machen eine Pause bis 2027 notwendig.

Das Weihnachtsflair auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund fällt in den nächsten zwei Jahren aus. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Schloss. Besucher müssen sich bis 2027 gedulden. Besonders Wasserschäden haben dem historischen Bauwerk stark zugesetzt, wodurch eine Rundumerneuerung notwendig wurde.

Dortmunder Weihnachtsmarkt muss pausieren

Und nicht nur der Weihnachtsmarkt ist von der Sanierung betroffen. Denn auch das Gartenflair, das jährlich auf Schloss Bodelschwingh stattfindet, muss bis 2027 pausieren.

Die Sanierung umfasst das gesamte Schloss. Der Dachstuhl wird erneuert, tragende Holzbalken werden stabilisiert und bröckelnder Putz ausgebessert. Bereits im Frühjahr 2025 begann der Aufbau eines komplexen Gerüsts und Vorbereitungen wie das Abtauchen von Bauteilen werden bis Spätsommer 2025 abgeschlossen sein. Anschließend erhalten Fassade und Dach eine umfassende Reparatur.

Schloss Bodelschwingh wird saniert

Auch die Wassergräben des Schlosses werden saniert. Klimawandelbedingte Probleme wie schwankende Wasserstände gefährden das historische Gewässersystem. Arbeiter entschlammen die Gräben und renaturieren sie ökologisch, sodass die Wassergräben zukünftig Starkregen besser standhalten. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 oder Anfang 2027 anvisiert, wie „Ruhr24“ berichtet.

Bis dahin bleibt der Weihnachtsmarkt eine Erinnerung. Für Fans des besinnlichen Marktes bleibt also nur Geduld. Der Weihnachtsmarkt von Schloss Bodelschwingh soll, sobald die Arbeiten beendet sind, in neuem Glanz erstrahlen und das Schloss als historische Kulisse wiederbeleben.

