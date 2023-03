Dortmund: Hiobsbotschaft für Autofahrer – Stadt trifft drastische Maßnahme

Schlechte Nachrichten für Autofahrer in Dortmund. Die Stadt hat jetzt eine heftige Maßnahme getroffen – und lässt dich nun tiefer in dein Portemonnaie greifen.

Das werden Autofahrer gar nicht gerne hören: In Dortmund werden die Parkgebühren erhöht! In der City und am Wallring zum Beispiel zahlst du dann 2,50 Euro pro Stunde. Bisher waren es ein Euro weniger.

Dortmund: Erste Steigerung bereits am 1. April

Wie die „WAZ“ berichtet, gab es seit rund 30 Jahren keine höheren Gebühren für das Parken. Doch damit ist jetzt Schluss. In einer Ratssitzung wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Die Preise wurden ordentlich angezogen.

+++A1 im Ruhrgebiet: Polizisten kontrollieren bekannten Musiker – im Tourbus machen sie erschreckende Entdeckungen+++

Die Parkgebühren auf öffentlichen Stellplätzen steigen zum 1. Juli 2023. Bei den zu Dopark gehörenden Parkflächen bereits zum 1. April dieses Jahres – also schon ganz bald! In der City müssen jetzt sogar an Sonntagen Parkscheine gezogen werden.

Dortmund in unterschiedlichen Parkzonen aufgeteilt

Und es gibt noch weitere Park-Neuigkeiten aus Dortmund: Neben den höheren Gebühren gibt es zudem sechs neue Parkzonen in der Stadt. In die neue Zone 1 fallen der Wallring und die City. Dort zahlst du ab Juli 2,50 Euro pro Stunde. Bisher waren es 1,50 Euro. Du darfst dort höchstens eine Stunde parken und das montags bis sonntags in der Zeit von 7 bis 22 Uhr. Zu der Zone 2 zählen innenstadtnahe Gebiete. Neuer Preis dort: 1,50 Euro pro Stunde (bisher: 50 Cent).

Mehr Themen und News auf unserer Seite findest du hier:

Weitere Parkzonen und ihre Preise:

Zone 3: Stadtbezirkszentren in den Außenstadtbezirken. Neue Gebühr: 1 Euro (bisher 1,50 Euro)

Zone 4: Weitere Gebiete mit „hohem Zielverkehr“. Neue Gebühr: 1,50 Euro pro Stunde (bisher: 50 Cent)

Zone 5: Gewerbegebiete mit wenig Parkraum. Neue Gebühr: 1 Euro (bisher: 50 Cent)

Zone 6: Beispielsweise Neubaubereiche. Hier bleibt es bei 50 Cent pro Stunde.

Wie es bei den Dopark-Parkflächen in der Innenstadt aussieht, das liest du im Artikel bei der „WAZ“.