Dortmund: Mit dieser Maßnahme will die Polizei die Wall-Raser bekämpfen – „Erweitert unsere Eingriffsbefugnisse“

Dortmund. Illegale Rennen und nächtliche Tuner-Treffen – der Wallring in Dortmund kommt einfach nicht zur Ruhe.

Schon lange versucht die Polizei Dortmund, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Für das letzte Januarwochenende hat Polizeipräsident Gregor Lang nun eine neue Maßnahme im Kampf gegen die Raser-Szene angeordnet.

Dortmund: Strategische Fahndung im Kampf gegen Raser-Szene

Am Freitag, 29. Januar, und am Samstag, 30. Januar – jeweils von 18 bis 6 Uhr – soll nun die so genannte „strategische Fahndung“ angewandt. „Wir wissen, dass wir beim Vorgehen gegen diese Szene einen langen Atem und ein schlüssiges Gesamtkonzept haben müssen“, so Gregor Lang.

Eine 30er Zone wurde auf dem Wall bereits eingerichtet. Foto: IMAGO / Oliver Schaper

Als Teil dieses Konzepts nutze man am kommenden Wochenende eben die besagte strategische Fahndung. Polizeipräsident Lang: „Wir möchten damit ein klares Zeichen setzen und verhindern, dass sich die dort entstandenen Strukturen weiter verfestigen.“

Fahrzeugkontrollen ohne konkreten Verdacht

Die strategische Fahndung ermöglicht auf Basis des Polizeigesetzes, Personen ohne konkreten Verdacht anzuhalten, nach ihrer Identität zu befragen sowie Fahrzeuge in Augenschein zu nehmen. Die Maßnahme diene im vorliegenden Fall der Verhütung von verbotenen Rennen und der Aufhellung der damit verbundenen Strukturen innerhalb der Szene, teilte die Polizei am Freitag mit.

Gregor Lange betont: „Die strategische Fahndung ist mit der Neufassung des Polizeigesetzes NRW im Jahr 2018 eingebracht worden. Sie erweitert unsere Eingriffsbefugnisse und hat sich auch in anderen Deliktsfeldern bereits mehrfach bewährt. Wir sind entschlossen, mit allen rechtlich zulässigen Mitteln gegen die Raserszene vorzugehen.“

Die strategische Fahndung soll nicht nur den Wallring betreffen, sondern auch angrenzende Straßen, einen Teil der Brackeler Straße sowie die B 236. (at)