Dortmund: Polizei findet Waffenarsenal und kiloweise Sprengstoff bei Rentner – jetzt kommt DAS heraus

Dortmund. Der Vorfall sorgte für großes Aufsehen in Dortmund: Im September fand die Polizei bei einer Durchsuchung in dem Haus eines 68-Jährigen haufenweise Waffen, Munition und kiloweise Sprengstoff sowie chemische Substanzen. Der Einsatz der Polizei dauerte zehn Tage; die Wohnung war voll mit Munition, sogar im Keller und unter den Dielen auf dem Dachboden stießen die Beamten auf Waffen und Sprengstoff, welchen sie schließlich in aufwendigen Aktionen kontrolliert sprengen mussten.

Der Rentner wurde zunächst durch das SEK festgenommen. Warum der Mann das Waffenarsenal inklusive Sprengstoff bei sich in der Wohnung lagerte, blieb zunächst unklar. Doch jetzt ist DAS herausgekommen.

Dortmund: Nach Waffen- und Sprengstofffund in Wohnung kommt DAS heraus

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte der Polizeisprecher Torsten Sziesze im September gegenüber DER WESTEN. Damals waren die Hintergründe zu dem Waffen- und Sprengstofffund in der Volksgartenstraße in Lüdgendortmund noch völlig unklar.

Nachdem in der Nachbarschaft gemunkelt wurde, der 68-Jährige sei möglicherweise ein Terrorist oder ein Rechtsradikaler, hat die Polizei jetzt Kenntnisse darüber, warum der Rentner das Waffenarsenal bei sich zu Hause hatte. Darüber berichten die „Ruhrnachrichten“.

Während der Mann selbst darüber schweigt, woher er die Waffen hat, gehen die Ermittlungen derzeit nicht davon aus, dass der Rentner Waffenhandel betrieben hat. Vielmehr zeige sich eher das Bild eines Waffensammlers. Und: „Bislang sieht es nicht so aus, als habe der Mann etwas Schlimmes damit vorgehabt“, so die Staatsanwaltschaft.

Weiter habe man überprüft, ob der 68-Jährige Verbindungen in die rechtsextreme oder die Reichsbürgerszene gehabt habe. Doch Hinweise darauf habe man nicht finden können, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Dortmund: Die Polizei stellte unter anderem auch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg sicher. Foto: dpa

Mann im Jahr 2000 verurteilt

Neben der Wohnung in der Volksgartenstraße hatte die Polizei auch in einer Lagerhalle, die der 68-Jährige nutzte, mehrere Kisten Munition sichergestellt. Dass der Rentner jedenfalls eine Affinität zu Waffen und Sprengstoff hat, zeigte bereits die Vergangenheit. Im Jahr 2000 hatten Beamten schon mal Handgranaten bei dem Mann gefunden, wie die „Ruhrnachrichten“ schreiben.

Er erhielt dafür eine 18-monatige Bewährungsstrafe wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein Vorwurf, der nun wohl wieder auf ihn zukommen wird. (nk)

