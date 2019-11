Dortmund: Versuchte Tötung – 22-Jähriger sticht mehrfach auf sein Opfer ein

Ein Streit in Dortmund eskalierte am Donnerstagabend. (Symbolbild)

Dortmund. Am Donnerstagabend ist in Dortmund ein Streit zwischen zwei Männern, beide 22 Jahre alt, eskaliert.

In einer Wohnung an der Unnaer Straße in Dortmund stach einer der Männer mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein. Er trug laut der Polizei Dortmund lebensgefährliche Verletzungen davon.

Dortmund: Streit eskaliert – Angreifer zückt Messer

Der Angreifer traf den Mann bei der Attacke mehrfach in den Oberkörper.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem umgehend einen Notoperation durchgeführt wurde.

------------------------------------

-------------------------------------

Mann nach Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr

Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei durch das rasche Eingreifen der Ärzte mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt derzeit nach den genauen Hintergründen der Tat. Der Haftrichter des Amtsgerichts in Dortmund erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. (vh)