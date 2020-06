Dortmund: Verstörender Anblick auf dem Westenhellweg – Kunden müssen DAS mitansehen

Dortmund: Auf dem Westenhellweg sorgte ein Protest am Mittwoch für Aufsehen. (Archivbild)

Dortmund. Passanten am Westenhellweg in Dortmund sind am Mittwoch Zeuge einer aufwühlenden Aktion geworden.

Mitten auf der beliebten Einkaufsstraße in Dortmund lag ein toter Baum, daneben zwei regungslose Menschen in ungewöhnlichem Outfit und Totenkopfschminke. Dahinter steckt eine wichtige Botschaft.

Dortmund: Toter Baum und regungslose Menschen – das steckt dahinter

Bei genauerer Betrachtung erkannten die Passanten diverse Plakate, die an dem toten Baum befestigt waren. Die Aktion entpuppte sich als Protest gegen den Klimawandel. Dahinter steckte die Bewegung „Extinction Rebellion“.

---------------------------

Das ist Extinction Rebellion:

Nach eigenen Angaben eine internationale gesellschaftspolitische Bewegung

Ziel: Klimaschutz und Verhinderung des Massensterbens

Führt Aktionen, wie Flashmobs und Fahrraddemos sowie Brücken- und Straßenblockaden durch

---------------------------

Bei dem Outfit der beiden Aktivisten handelte es sich um Schmetterlings-Kostüme. Mit der Aktion will die Gruppe auf das Wald- und Artensterben hinweisen. „Extinction Rebellion“ fordert unter anderem, dass in Deutschland der Klimanotstand ausgerufen wird.

------------------------------------

• Mehr Themen aus Dortmund:

Essen, Dortmund, Bochum: DIESER Trend bereitet der Polizei Sorgen – er könnte Menschen töten

Schon wieder! Kängurus in Dortmund ausgebüxt – jetzt machen sie die Stadt unsicher

• Top-News des Tages:

Heftige Unwetter in NRW ++ Straßen und Keller nach Starkregen und Gewitter geflutet ++ DWD warnt heute erneut HIER

Kreuzfahrt: Aida-Reisende fiebern besonderem Urlaub entgegen – jetzt bekommen sie eine bittere Nachricht

-------------------------------------

Coronavirus setzt Klimabewegung zu

Im vergangenen Jahr haben sich weltweit Millionen Menschen bei den „Fridays-for-Future“-Demos beteiligt. „Extinction Rebellion“ fiel dabei immer wieder durch besonders kreative, manchmal radikale Maßnahmen wie der Blockade wichtiger Verkehrsadern auf.

Im Zuge der Corona-Krise haben die Klima-Proteste ein hohes Maß an Öffentlichkeit verloren.

+++ Coronavirus-Ausbruch bei Tönnies - Schockierendes Video zeigt... +++

Erst in der letzten Woche machte die Bewegung in NRW mit einer Aktion auf sich aufmerksam. Im Kreis Düren färbten die Aktivisten einen Fluss in giftgrüner Farbe.

Die Rur, ein Nebenfluss der Maas in NRW, strahlte vergangene Woche in grüner Farbe. Foto: dpa

Alle Hintergründe dazu liest du hier >>> (ak)