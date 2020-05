Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Dortmund verbietet Corona-Demo in der Innenstadt – doch dann passiert DAS

Dortmund. Die Stadt Dortmund hat die für Samstagnachmittag geplante Demonstration „Nicht ohne uns“ in der Innenstadt kurzfristig verboten.

Das teilten die Stadt und Polizei Dortmund in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Auch der Anmelder der Demonstration habe die Verfügung erhalten. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, dem drohen Konsequenzen.

Dortmund verbietet Corona-Demo – aus diesem Grund

Die Demo unter dem Motto „Nicht ohne uns“ war für 15.30 Uhr am Platz „Alter Markt“ in der Dortmunder Innenstadt angemeldet. Die Anmelder protestierten gegen die aus Ihrer Sicht unhinnehmbaren Einschränkungen in Ihrer Grundrechte.

Die Stadt hat die Demonstration nun kurz vor dem angemeldeten Beginn aufgrund infektionsschutzrechtlichen Gründen untersagt.

Das droht den Demonstranten bei Nichtbeachtung

„Halten Sie sich an die Vorgaben der Coronaschutzverordnung!“, appellieren die Behörden in der Mitteilung.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verfügung verstößt, dessen Handeln könnte demnach eine Straftat nach der Coronaschutzverordnung begehen.

Demonstranten trotzen Verbot

Trotz des Verbotes haben sich am Nachmittag zahlreiche Demonstranten auf dem „Alten Markt“ zu einem Flashmob versammelt. Vor Ort wird von 150 bis 300 Menschen berichtet.

15.51 Nachdem die Demo der Corona-Rebellen in #Dortmund verboten wurde findet gerade auf dem Alten Markt ein Flashmob mit rund 150 Teilnehmern statt. Unter den Teilnehmern sind einige aus dem extrem rechten Spektrum. #do0905 pic.twitter.com/rXvTBZG9UC — infozentrale (@infozentrale) May 9, 2020

Andere Demo findet statt

Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, darf eine andere Demonstration am Samstag in Dortmund stattfinden. Diese erfolgt zwischen 14 und 18 Uhr zur anstehenden Kommunalwahl.

Natürlich werden die Beamten trotzdem auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen achten.

Du hast Fragen zum Verbot? Dann kannst du dich bei der Stadt Dortmund melden unter der Rufnummer 0231/50-24350. (ak/nk)