Ein Schulbus ist in Dortmund trotz Kinder an Bord in eine Blitzer-Falle gerast. (Symbolbild)

Dortmund: Verantwortungslos! SO schnell raste ein Schulbus-Fahrer in eine Blitzer-Falle

Dortmund. Kaum zu glauben, aber wahr: In Dortmund ist der Polizei ein Schulbus-Fahrer in die Blitzer-Falle getappt. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern war der Fahrer mehr als 20 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs.

Der 63-Jährige darf sich nun auf ein saftiges Bußgeld einstellen. Er war jedoch nicht der einzige Fahrer in Dortmund, welcher der Polizei ins Netz gegangen war.

Dortmund: Schulbus-Fahrer mehr als 20 Stundenkilometer zu schnell

Für Autofahrer gibt es wohl wenig Ärgerlicheres als ein Knöllchen wegen zu schnellen Fahrens. Hand aufs Herz: Jeder von uns weiß natürlich, bei wem wir uns für die Strafzahlung bedanken dürfen – nämlich bei uns selbst und unserem Ignorieren der vorgegebenen Geschwindigkeit.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Sich damit selbst in Gefahr zu bringen, ist schlimm genug. Übel wird es aber, wenn auch Unbeteiligte einem Risiko ausgesetzt werden. Nur noch zum Kopfschütteln ist es, wenn es sich dabei auch noch um Kinder handelt.

In Dortmund wurde am Mittwoch ein 63-jähriger Schulbus-Fahrer geblitzt. In seinem Bus saß zudem ein Schüler. Der Verstoß kommt den Mann nun teuer zu stehen. Bei mehr als 20 Kilometer pro Stunde über der erlaubten Geschwindigkeit erwarten ihn nun 200 Euro Bußgeld, ein Fahrverbot von voraussichtlich einem Monat und zwei Punkte in Flensburg.

Mutter mit Kleinkind im Wagen am Handy erwischt

Es war nicht der einzige Fahrer, der den Beamten am Mittwoch ins Netz ging: Bei insgesamt 59 weiteren Autos löste die Blitzanlage aus. Zusätzlich gab es 33 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie 11 Fahrer, die ihr Handy am Steuer nutzten.

Wer am Steuer sitzt, hat am Handy nichts zu suchen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Auch dabei beschrieb die Polizei einen besonders schlimmen Fall: „Die Anziehungskraft des Handys während der Autofahrt macht offenbar auch vor Müttern nicht halt. Eine Frau hatte ihr Kleinkind im Wagen sitzen und ließ sich dennoch von ihrem Mobiltelefon während der Fahrt ablenken.“ (dav)