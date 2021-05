Dortmund: Frau entdeckt Unheimliches in eigener Wohnung – „Wo melde ich mich?“

Dortmund: Was würdest du tun, wenn du das in deiner Wohnung findest?

Dortmund. Großer Schock für eine Frau aus Dortmund! Als Annika Bahl ihre Wohnung in Dortmund renoviert hat, tauchte plötzlich ein mysteriöses mehrere Zentimeter großes Lebewesen auf dem Fußboden auf.

Zum Glück handelte es sich nicht – wie zunächst befürchtet – um eine Vogelspinne, sondern um eine lebendige Fledermaus. Doch die stellt Annika gleich vor mehrere Rätsel: Wie kommt der Abendsegler in meine Wohnung – und wie bekomme ich ihn bestmöglich wieder raus?

Dortmund: Unheimlich! Frau entdeckt DAS in ihrer Wohnung!

„Aus dem Augenwinkel habe ich schon einen faustgroßen, braunen 'Klops' auf dem Boden gesehen und dachte kurz, wieso da denn eine faulige Bananenschale liegt“, sagt die Dortmunderin über die erste Begegnung mit der anderen Art.

Die Fledermaus aus Dortmund hängt bei der Pflegestelle in Unna ab. Foto: privat

Dieser „Klops“, der sich wenig später als Fledermaus herausstellte, schien ganz ruhig zu schlummern, wurde dann aber durch den Tumult um ihn herum wach – und verkroch sich erstmal unter dem Kühlschrank.

+++ Razzia in NRW: Seehofer greift gegen Hisbollah-Vereine durch – Durchsuchungen in ganz Deutschland +++

Dortmund: Fledermaus in Wohnung entdeckt – und jetzt?!

Zwar lebt Annika im Kreuzviertel in der Nähe des Ostfriedhofs – „die richtige Kulisse für einen Dracula-Film“, findet sie. Doch mit einer Fledermaus zusammenleben – das kommt allein aus Tierschutzgründen für die Dortmunderin nicht in Frage.

+++ Dortmund: Tierschützer retten verwahrloste Vierbeiner, doch das war noch nicht alles – „so viel Dreistigkeit muss man erstmal haben“ +++

Was also tun mit dem unfreiwilligen Mitbewohner? Annika schreibt am Sonntag in einer Dortmund-Gruppe bei Facebook, will wissen: „Wo melde ich mich am besten?“ Sie telefoniert gemeinsam mit ihren Eltern diverse Nummern ab und landet schließlich bei den Tierschützern von Arche90 aus Dortmund.

----------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

----------------------

Die schickten in Absprache mit den Kollegen vom Naturschutzbund (Nabu) eine Tierschützerin vorbei, die den kleinen Abendsegler bewaffnet mit Schutzhandschuh, Kopfkissenbezug und Katzenkorb vorsichtig einsammelte.

Dortmund: Fledermaus verlässt Stadt in Richtung Unna

„Dabei hat sich die Kleine sehr vertrauensvoll an ihren Finger geklammert und sich ohne Gegenwehr in die Transportbox legen lassen“, sagt Annika. „Es gab dann noch einen Abschiedspieps und dann ging es in die Pflegestelle nach Unna.“

+++ Dortmund: Todkranker Junge rührt alle mit dieser besonderen Aktion – „Es ist sein Vermächtnis“ +++

Dort haben Irmgard Devrient und Reinhard Wohlgemuth eine Fledermauspflegestelle gegründet. Der kleine Abendsegler ist bei ihnen in besten Händen, ist sich Annika sicher. „Mit ca. 15,5 Gramm ist unsere kleine Batlady leider etwas unterernährt und dehydriert, allerdings bekommen ihr die gute Pflege und auch die täglichen Mehlwürmer sehr gut“, erzählt sie nach Absprache mit den Fledermausexperten.

Der Kleine Abendsegler aus Dortmund wird durch die Fledermauspflegestelle in Unna aufgepeppelt – wie niedlich! Foto: privat

Sie stellen klar: Der ungebetene Mitbewohner der Gattung Kleiner Abendsegler lege gern weite Strecken zurück, laut Nabu lauch mal Entfernungen von bis zu 1600 Kilometern. In Dortmund komme die Gattung aber eigentlich nur sehr selten vor.

Dortmund: Diese Zukunft erwartet den Abendsegler

Ende gut, alles gut? Der seltene Fledermausfund hat Annika noch weitere Renovierungsarbeiten beschert. Weil sie nicht sicher ist, wann und wie der Abendsegler überhaupt den Weg in ihre Wohnung finden konnte, hat sie sicherheitshalber vor jedem Fenster solide Fliegengitter angebracht.

----------------------

Mehr Themen aus Dortmund:

----------------------

Somit dürfte der Abendsegler der letzte große tierische Besuch bei ihr im Kreuzviertel gewesen sein. Ganz klar ist die Sache jedoch nicht: „Wie wir erfahren haben, testet die Fledermaus auch durchaus schon mal ihre Flügel und wir hoffen, dass sie ganz bald in die Natur zurückgeführt werden kann.“ Wer weiß – vielleicht führt der Weg des umtriebigen Kleinen Abendseglers eines Tages wieder nach Dortmund. (vh)

Du hast eine kranke oder verletzte Fledermaus gefunden? Die Fledermauspflegestelle in Unna hilft weiter.

Dortmund: „So viel Dreistigkeit muss man erstmal haben“

Tierschützer retten verwahrloste Vierbeiner, doch das war noch nicht alles. Mehr dazu erfährst du hier >>>

Dortmund: Todkranker Junge rührt alle mit dieser besonderen Aktion

Der Dortmunder Fynn ist 13 Jahre alt und hat nicht mehr lange zu leben. Wegen eines inoperablen Gehirntumors hat er schon viel Zeit im Krankenhaus verbracht - ohne Erfolg. Dennoch bleibt der Junge positiv. Was er sich ausgedacht hat, um seine Weltsicht mit anderen zu teilen, erfährst du hier>>>