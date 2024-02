Dortmund: Tödliches Unglück ++ Frau von Straßenbahn überrollt ++ Wichtige Straße gesperrt

Verheerender Unfall am Samstag (3. Februar) in Dortmund. Nach Angaben der Polizei ist eine Frau am späten Nachmittag im Bereich der Haltestelle Voßkuhle von einer Straßenbahn überrollt worden.

Der Notruf erreichte Polizei und Feuerwehr Dortmund gegen 17.33 Uhr. Sofort eilten zahlreiche Einsatzkräfte zur Unfallstelle neben der B1 in Dortmund. Für das Unfallopfer sollte jede Hilfe zu spät kommen. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte im Gespräch mit DER WESTEN mit, dass die Frau verstorben ist.

Dortmund: B1 nach Straßenbahn-Unglück gesperrt

Die Polizei Dortmund hat die angrenzende B1 in Fahrtrichtung Unna am frühen Abend für die Bergungs- und Ermittlungsarbeiten gesperrt. Ortskundige könnten die Sperrung allerdings schnell umfahren, erklärte ein Sprecher der Polizei. Denn betroffen sei nur der Bereich der Kreuzung an der Voßkuhle. „Die Fahrtrichtung Bochum ist noch frei“, so der Sprecher gegen 18.15 Uhr. Wie lange die Sperrung der Fahrbahn noch andauert, war kurz nach dem Unglück noch unklar.

Mehr aus Dortmund: Hund in großer Not – vor Ort macht die Feuerwehr Dortmund schockierende Entdeckung

Einsatzkräfte der Polizei Dortmund müssen nun ermitteln, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Bislang liegen keine Informationen zum Hergang des Unfalls vor. Fest steht nur, dass das Todesopfer zu Fuß unterwegs war. Wie sie auf das Gleis geraten ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Auch zum Alter der verstorbenen Frau gibt es bislang keine Angaben.

Tödliches Unglück nach Brand in Dortmund

Das Unglück an der Haltestelle Voßkuhle ereignete sich nach einem schweren Einsatztag für die Feuerwehr Dortmund. Zahlreiche Einsatzkräfte mussten in der Nacht in den Stadtteil Brünninghausen ausrücken. Hier stand kurz nach 2 Uhr ein ganzes Gebäude in Brand.

Mehr Themen:

„Vor lauter Rauch sieht man stellenweise die Hand vor Augen nicht mehr“, berichtete ein Augenzeuge gegenüber DER WESTEN. Mehr zu dem Einsatz kannst du hier nachlesen >>>