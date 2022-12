Dortmund: BMW fährt in Straßenbahn – Fahrer muss schwerverletzt aus Wagen befreit werden

Komplizierte Rettungsmission in Dortmund! Am Samstagabend, den 17. Dezember, war ein Autofahrer auf der Rheinischen Straße in eine Straßenbahn gekracht und dabei schwer verletzt worden.

Aus eigener Kraft kam der junge Mann nicht mehr aus seinem BMW heraus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund mussten den Fahrer deshalb mithilfe einer Spezialeinheit aus dem Fahrzeug bergen. Von den Insassen der Straßenbahn verletzte sich nur einer leicht.

Dortmund: BMW und Straßenbahn kollidieren – Autofahrer gerettet

Gegen 21.00 Uhr kam es zu dem Auffahrunfall auf der Rheinischen Straße in Höhe Neue Radstraße. Der 26-Jährige war mit seinem BMW aus bisher ungeklärten Gründen vom rechten Fahrstreifen abgekommen. Die gleichzeitig dort unterwegs gewesene Straßenbahn touchierte den Wagen seitlich.

Dabei verletzte sich der Autofahrer so schwer, dass er nicht mehr aus seinem Wagen steigen konnte. Die Spezialeinheit Bergung der Dortmunder Feuerwehr musste den Mann mit schwerem technischem Gerät vorsichtig aus dem Auto befreien, dass dem Verletzen nichts weiter zustieß.

Die Feuerwehr Dortmund musste am Samstag einen BMW-Fahrer aus seinem Auto retten. Foto: news4 Video-Line

Die beiden Insassen der Straßenbahn, ein leicht verletzter 21-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau, hatten bereits aus eigenen Kräften das Fahrzeug verlassen. Der Rettungsdienst sowie zwei Notärzte versorgten die Verletzten und brachten sie anschließen in umliegenden Krankenhäusern unter.

Polizei ermittelt

Der Fahrer, der von der DSW21 psychologisch betreut wurde, sowie weitere Passagiere blieben unverletzt. Während die Stadtbahn lediglich einen leichten Frontschaden erlitt, war der BMW komplett hinüber.

Während der Rettungsarbeiten am Samstagabend sperrte die Polizei die Rheinische Straße in beide Fahrtrichtungen für den Straßen- und den Schienenverkehr. Nun ermittelt sie die Unfallursache. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug